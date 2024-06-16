Доза солнца. Врач назвал правила загара, которые многие игнорируют

Солнце — источник силы и энергии, хорошего настроения. Но также это и опасность — в том числе обезвоживания, риск образования тромбов, аллергии, старения кожи и даже злокачественных опухолей.
Где найти золотую середину между пользой и вредом от ультрафиолета? О правилах загара для взрослых и детей aif.ru рассказал эксперт организации «Народный фронт. Аналитика», к. м. н., доцент кафедры педиатрии Сеченовского университета Павел Бережанский.
Безусловно, летнее время надо использовать, чтобы зарядиться солнечной энергией. Загар благотворно влияют на наше самочувствие, иммунную и эндокринную систему.
Ультрафиолетовые лучи способствуют выработке в коже витамина D. Его дефицит может приводить к развитию большого количества заболеваний, аллергических реакций (чем ниже уровень витамина D, тем острее иммунная система реагирует на аллергены), увеличению риска переломов.
Отмеряем дозу
Однако, как и с любым лекарством, нельзя допускать передозировки солнцем. Вот несколько важных правил.
- Загорать лучше в ранние утренние и вечерние часы. В дневное время желательно находиться в тени.
Не стоит загорать сразу после еды или натощак. К сожалению, многие так и делают и тем самым подвергают риску сердечно-сосудистую систему. Оптимальнее всего загорать примерно через 1−1,5 часа после еды или за час до еды.
Выбирайте для загорания места, где нет прохладного ветра. Если вы лежите на жарком солнце и при этом вас обдувает ветерок, то вы не чувствуете, что перегреваетесь. Так очень быстро можно заработать обезвоживание, солнечный или тепловой удар.
- Не забывайте пить достаточно жидкости
Увеличивайте время загара постепенно. Начинать можно с 5−10 минут на открытом солнце, а после спрятаться в тень. Вечером можно позагорать 10 минут. И каждую следующую процедуру стоит увеличивать на 5−10 минут. Таким образом можно довести время загара максимум до 1−2 часов в день с перерывами по 15 минут. Через каждые полчаса уходим в тень, чтобы не организм не перегрелся и немного восстановился.
- Чтобы избежать солнечных ожогов, нужно пользоваться солнцезащитными кремами
Во время загорания важно использовать солнечные очки. Если вы просто закрываете глаза, то они все равно страдают, так как кожа на веках тонкая, она пропускает ультрафиолет.
Когда вы не загораете, то лучше носить легкую, но достаточно закрытую одежду — рубашки с длинными рукавами, брюки или юбки, длинные шорты. Обязательно головной убор.
Детям можно приобрести закрытые купальные костюмы с защитой от ультрафиолета. Когда малыши плещутся в воде, то вероятность обгореть даже повышается — темная поверхность воды притягивает солнечные лучи.
Как выбрать солнцезащитный крем?
Для детей выбирайте такие средства, которые не содержат красителей, парфюмерных отдушек, спирта и спиртосодержащих компонентов. Последние применяются, чтобы крем быстрее впитывался. В целом детям лучше выбирать крема, в которых нет химических факторов защиты, в частности оксибензона.
Средства с физическими средствами защиты содержат цинк и диоксид титана — вот их и покупаем малышам. Химические фильтры и компоненты могут вызвать аллергические реакции, покраснение кожи в месте нанесения и даже повышение ее чувствительности к ультрафиолету. И вместо защиты мы получим усиление загара и ожог.
Лучше всего, если солнцезащитное средство для ребенка будет в форме спрея, его удобнее наносить. Спрей нужно распределить по всей поверхности тела, намазывать в том числе лицо, шею и уши.
После загара можно использовать увлажняющие питательные и охлаждающие кремы.