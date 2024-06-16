Доза солнца. Врач назвал правила загара, которые многие игнорируют

Увеличивайте время загара постепенно. Начинать можно с 5−10 минут на открытом солнце, а после спрятаться в тень. Вечером можно позагорать 10 минут. И каждую следующую процедуру стоит увеличивать на 5−10 минут. Таким образом можно довести время загара максимум до 1−2 часов в день с перерывами по 15 минут. Через каждые полчаса уходим в тень, чтобы не организм не перегрелся и немного восстановился.