Дойдет и до северных регионов России: эксперт предсказал расширение зоны обитания зараженных комаров

Александр Лукашев, директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е. И. Марциновского Сеченовского университета, рассказал о природе дирофиляриоза и его опасности для человека. По словам эксперта, это паразитарное заболевание проявляется в виде гельминта, который живет под кожей. У человека он пытается уползти во внутренние органы, но, как правило, безуспешно; у животных его местом обитания является сердце. Клинические проявления зависят от формы заболевания.