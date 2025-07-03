Дойдет и до северных регионов России: эксперт предсказал расширение зоны обитания зараженных комаров

Паразит под кожей
Александр Лукашев, директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е. И. Марциновского Сеченовского университета, рассказал о природе дирофиляриоза и его опасности для человека. По словам эксперта, это паразитарное заболевание проявляется в виде гельминта, который живет под кожей. У человека он пытается уползти во внутренние органы, но, как правило, безуспешно; у животных его местом обитания является сердце. Клинические проявления зависят от формы заболевания.
При кожной форме в месте укуса образуется уплотнение, сопровождающееся болевым синдромом. Глазная форма дирофиляриоза затрагивает слизистую оболочку глаза, склеру и переднюю камеру глаза. После укуса зараженного комара паразит попадает в организм человека, вызывая иммунную реакцию в области укуса.
«Заболевание умеренно опасное, паразит живет под кожей в виде червяка — это узелок, который перемещается не очень быстро, но в течение суток может мигрировать», — объяснил Лукашев. Особую опасность представляют случаи, когда гельминт попадает в глаз — тогда требуется более сложная операция. В большинстве случаев при своевременном выявлении любой хирург без проблем сможет удалить паразита без осложнений.
Специалист отметил, что заболевание развивается не сразу. Если человека укусил зараженный комар, никакого способа узнать о заражении на раннем этапе не существует. Паразит сначала живет под кожей и не появляется сразу в глазу.
Расширение ареала обитания
«Эпицентр дирофиляриоза в России находится в Ростове. Но в последние годы заболевания из-за глобального потепления распространяются на север. Даже в Москве такие случаи встречаются у людей, которые никогда не выезжали из региона», — сообщил ВФокусе Mail Лукашев.
По его словам, в особой зоне риска — владельцы животных. Если у человека есть собака, нужно регулярно проводить дегельминтизацию, особенно это актуально для проживающих в южных регионах страны. Источником инфекции служат чаще всего именно собаки, реже кошки. Комары выступают промежуточными хозяевами, перенося инвазивные личинки от животных к человеку.
«Чтобы защититься от болезни, человеку нужно защититься от укусов комаров. Так что тут работают универсальные советы: одежда с длинным рукавом, репелленты и другие способы защиты. Отличить зараженного комара от незараженного никакого способа нет — только в лабораторных условиях», — пояснил директор института.
Говоря о климатических изменениях, специалист предупредил, что чем теплее будет становиться климат, тем больше случаев заболевания будет регистрироваться в средней полосе России. «Если сбудутся климатические прогнозы, к концу века заболевание дойдет и до северных регионов России», — заключил Лукашев.
Климатические условия Крыма создают благоприятную среду для размножения опасных кровососущих насекомых, что повышает риск распространения инфекций. Крымские комары способны переносить возбудителей малярии, лихорадки Денге, Чикунгунья, Зика, желтой лихорадки, лихорадки Западного Нила и других заболеваний. Всего на территории Крыма обитает 40 видов комаров семейства кровососущих, из которых 95% приходится на горные районы, а 47,5% — на равнинные. Наибольшую опасность представляют комары родов Culex, Anopheles, Coquillettidia, Culiseta и Aedes. Особенно распространены комары рода Culex, которые являются переносчиками не только вирусных инфекций, но и паразитических глистов, вызывающих филяриоз у людей и животных.
Дарья Баева