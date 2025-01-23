Довести ребенка. Ученые: развод родителей приводит к инсульту у детей

Так, оказалось, что из числа американцев в возрасте 65 лет и старше каждый девятый человек, родители которого развелись, когда он был ребенком, пережил инсульт. Эти цифры были получены в сравнении с каждым 15-м, чьи родители сохраняли брак. В работе принимали участие 13205 пожилых испытуемых. При этом родители развелись у почти 14%.