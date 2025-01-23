Довести ребенка. Ученые: развод родителей приводит к инсульту у детей

Ученые университета Торонто, университета Тиндейла и Техасского университетов недавно провели работу, в рамках которой определили, что люди пожилого возраста чаще подвержены инсульту, если в детстве пережили развод родителей. Результаты работы опубликованы в PLOS One.
Так, оказалось, что из числа американцев в возрасте 65 лет и старше каждый девятый человек, родители которого развелись, когда он был ребенком, пережил инсульт. Эти цифры были получены в сравнении с каждым 15-м, чьи родители сохраняли брак. В работе принимали участие 13205 пожилых испытуемых. При этом родители развелись у почти 14%.
«Наше исследование показывает, что даже после учета большинства известных факторов риска, связанных с инсультом, включая курение, гиподинамию, низкий доход и уровень образования, диабет, депрессию и низкую социальную поддержку, у тех, чьи родители развелись, вероятность инсульта по-прежнему на 61% выше», — говорит первый автор Мэри Кейт Шилке, преподаватель кафедры психологии в Университете Тиндейла.
Эта связь схожа по уровню показателя с такими факторами риска, как диабет и депрессия. Схожее исследование уже проводилось 10 лет назад, и его результаты были подобными — связь инсульта и развода родителей крепка.
Теперь остается только понять механизм ее возникновения, заявляют ученые. Единственное предположение, высказанное сейчас, из-за чего может развиваться такая связь — повышение уровня гормонов стресса у детей и сохранение их длительное время. Поэтому переживание такого мощного стресса может иметь долгосрочные последствия для мозга, который еще находится в стадии развития.