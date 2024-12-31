Doves рассказали об ощущениях от выступлений без Джими Гудвина

Участники манчестерской альт-рок-группы Doves Энди и Джез Уильямсы признались, что Джими Гудвин все еще является неотъемлемой частью коллектива, пусть он и не может выступать с бэндом в настоящее время по личным причинам.
«Мне казалось, что Джими был там», — рассказал Энди Уильмс о недавних шоу Doves изданию The Guardian. Он также добавил, что возможность снова отправиться в тур стала для них «настоящим исцелением».
Мы действительно прошли через трудности, но никто из-за этого не поссорился. Я действительно горжусь тем, что мы все по-прежнему хорошие друзья.
Энди Уильмс участник группы Doves.
Ранее Doves выпустили сингл Renegade в поддержку грядущего шестого альбома Constellations For The Lonely. Релиз пластинки должен состояться 14 февраля 2025 года.