Доверие к демократии снизилось во всем мире

В целом доверие к парламенту с 1990-х по 2012 год снизилось на 9%, а к полиции выросло на 13%. Доверие к парламенту снизилось в 36 демократических странах, включая Аргентину, Бразилию, Францию, Италию, Испанию, Южную Корею и Австралию, а выросло только в шести странах.