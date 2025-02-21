Доверие к демократии снизилось во всем мире

Политологи из Великобритании провели исследование тенденций в сфере политического доверия, собрав результаты 3377 опросов из 143 стран в период с 1958 по 2019 год. Всего в них участвовали свыше пяти миллионов респондентов.
Анализ показал, что на протяжении многих лет доверие к представительным институтам снижалось, а к представительным, наоборот, оставалось стабильным или даже росло. Результаты исследования представлены в British Journal of Political Science.
В целом доверие к парламенту с 1990-х по 2012 год снизилось на 9%, а к полиции выросло на 13%. Доверие к парламенту снизилось в 36 демократических странах, включая Аргентину, Бразилию, Францию, Италию, Испанию, Южную Корею и Австралию, а выросло только в шести странах.
В США за последние 20 лет снизилось доверие к федеральному правительству, а в Латинской Америке оно постепенно росло до 2014 года, однако с тех пор стремительно падало.
В то же время в Азии и Тихоокеанском регионе явного снижения не наблюдалось. Дания, Норвегия, Швеция, Швейцария, Эквадор и Новая Зеландия пошли против мировой тенденции и демонстрировали рост доверия к представительным органам власти.
Что касается тенденций в регионе Восточной Европы и Центральной Азии, то доверие к парламенту снижалось в Албании, Боснии и Герцеговине, Болгарии, Хорватии, Чехии, Венгрии, Латвии, Литве, Молдове, Монголии, Румынии, Словении и на Украине.
Политологи выразили обеспокоенность результатами исследования и подчеркнули, что это «тревожный сигнал», который может подтолкнуть власти стран использовать более авторитарный стиль правления.
Поддержка гражданами своих политических систем — а значит, и легитимность этих систем — в последнее время ослабла. Несмотря на то, что граждане в целом поддерживают демократический строй, многие из них утратили веру в институты, необходимые для демократического управления.
По словам авторов работы, это побуждает некоторых голосовать на выборах за кандидатов, планирующий разрушить в демократию в том виде, в котором она существует сейчас.
Ранее стало известно, что более трети россиян не доверяют своему руководству.