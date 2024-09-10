Доверчивый человек. Эксперты назвали еще один признак болезни Альцгеймера

Эксперты из колледжа литературы, искусств и наук Дорнсайф при Университете Южной Калифорнии провели работу, в рамках которой заявили, что у пожилых людей, уязвимых для финансовых мошенников, могут проявляться в мозге изменения, характерные для болезни Альцгеймера.
Сегодня эта патология входит в список лидеров по смертности в мире. В рамках исследования использовали мощную МРТ, а исследование мозга провели у 97 участников старше 50 лет. Особое внимание в ходе изучения специалисты уделили той зоне мозга, в которой в числе первых начинаются изменения при болезни Альцгеймера.
Они отметили, что она обычно становится тоньше по мере прогрессирования заболевания. У испытуемых не было изначально выделено никаких когнитивных расстройств с клинической точки зрения. После получения данных томографии ученые определили, что у тех людей, которые были уязвимы к мошенничествам со стороны финансовых злоумышленников, эта часть мозга была тоньше. Особенно актуально это было для людей в возрасте 70 лет и старше.
Мнение эксперта
Такое исследование не первое, в России уже были схожие работы и не раз, пояснил aif.ru кандидат психологических наук, доцент, психоаналитик, клинический психолог высшей квалификационной категории, когнитивно-поведенческий терапевт, сомнолог Алексей Мелехин.
«Исследование, проведенное нами, было связано с изучением того, что одним из ранних проявлений болезни Альцгеймера на начальных этапах становится изменение в социальном познании. Это те психические процессы, которые позволяют запоминать и распознавать лица других людей, понимать обман и ложь, а также иронию. Причем это происходит нередко и при нормальном старении, а не только при болезни Альцгеймера. То есть у людей начинаются проблемы с тем, чтобы понимать обман, иронию, блеф, начинает страдать память на лица и запоминание», — пояснил Мелехин.
Специалист отмечает, что это называется термином «небуквальные высказывания».
И действительно, на ранних этапах развития болезни Альцгеймера в качестве неспецифического признака может выявляться дефицит в социальном познании.
«И, конечно же, при сложностях с распознаванием обмана, изменении памяти на лица, трудностях с пониманием небуквальных высказываний люди с начинающейся болезнью Альцгеймера чаще становятся жертвами мошенников», — пояснил Мелехин.
Психолог отмечает, что люди пожилого и старческого возраста в целом отличаются дефицитом социального познания. Поэтому им обязательно нужны визуальные памятки — на что обращать внимание в голосе, поведении, в манерах. Такие визуальные опоры обязательно должны быть.
«Но, к сожалению, при болезни Альцгеймера повреждаются те структуры головного мозга, которые отвечают именно за социальное познание, этим людям становится сложнее кодировать эмоциональную и социальную информацию от других людей, считывать ее и не попадаться на мошенников», — подчеркнул эксперт.
При подготовке материала использованы следующие источники: MedicalXpress.