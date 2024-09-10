Доверчивый человек. Эксперты назвали еще один признак болезни Альцгеймера

«Исследование, проведенное нами, было связано с изучением того, что одним из ранних проявлений болезни Альцгеймера на начальных этапах становится изменение в социальном познании. Это те психические процессы, которые позволяют запоминать и распознавать лица других людей, понимать обман и ложь, а также иронию. Причем это происходит нередко и при нормальном старении, а не только при болезни Альцгеймера. То есть у людей начинаются проблемы с тем, чтобы понимать обман, иронию, блеф, начинает страдать память на лица и запоминание», — пояснил Мелехин.