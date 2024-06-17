Довели до судорог. Врач назвала неожиданные последствия комариных укусов

Есть и тяжелые реакции на фоне укусов комаров. В этом случае говорят о поражении нервной системы. Здесь отмечаются такие симптомы, как онемение конечностей или подергивание скелетной мускулатуры. Встречаются и более выраженные судороги в мышцах рук и ног (особенно в местах укуса), а также всего тела. Эти состояния чреваты высоким риском летального исхода, поэтому игнорировать опасные признаки не стоит, надо обращаться к врачу как можно скорее.