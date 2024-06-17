Довели до судорог. Врач назвала неожиданные последствия комариных укусов

Укусы комаров обычно ассоциируются с расчесываниями, взбухшими участками кожи, покраснениями. Однако иногда последствия могут быть более серьезными. Какими именно, aif.ru рассказала заведующая отделением аллергологии и иммунологии НКЦ № 2, младший научный сотрудник ФГБНУ РНЦХ им. акад. Б. В. Петровского (ЦКБ РАН) Евгения Паршина.
Есть условное деление укусов и ужалений от насекомых на степень тяжести. Самый частый вариант — это, конечно же, легкая степень. Обычно тут речь идет как раз про привычные многим местные реакции в месте укуса. Это гиперемия (покраснение) и развитие папул.
Выделяют среднюю тяжесть состояния. В этом случае говорят про умеренные токсические реакции. Это могут быть многоформная эритема (состояние самоизлечивающееся, при котором появляются на коже красные узелки, способные превращаться в атипичные), токсидермия (острое воспаление кожи)
Кроме того, может развиться ангиневротический отек в зоне укуса.
Редко, но все же в 1% случаев из-за укуса может появляться осложненное течение, при котором может развиться анафилактический шок. Также к числу осложненных реакций комариных укусов можно отнести распространенные процессы на коже — отек слизистых, осиплость голоса, связанная с отеком гортани и голосовых складок, ощущение нехватки воздуха, удушье, угнетение сознания и падение давления.
Есть и тяжелые реакции на фоне укусов комаров. В этом случае говорят о поражении нервной системы. Здесь отмечаются такие симптомы, как онемение конечностей или подергивание скелетной мускулатуры. Встречаются и более выраженные судороги в мышцах рук и ног (особенно в местах укуса), а также всего тела. Эти состояния чреваты высоким риском летального исхода, поэтому игнорировать опасные признаки не стоит, надо обращаться к врачу как можно скорее.