Доведение до смерти: как магнитные бури влияют на здоровье и как справиться с последствиями

— Соблюдение этих рекомендаций может улучшить качество жизни людей, страдающих от метеочувствительности, и помочь в профилактике появления негативной симптоматики, — отметила Мирошник. — Прямой смертельной угрозы от магнитных бурь для большинства людей нет. Однако для определенных групп риска, о которых говорилось ранее, воздействие магнитных бурь может косвенно повлиять на здоровье и даже привести к летальному исходу.