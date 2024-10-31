Достоевский оказался любимым писателем россиян

В честь дня рождения Достоевского 30 октября в России заказали более 35% от всех суммарных тиражей произведений автора, зафиксированных в России с начала этого года. Также наряду с «Преступлением и наказанием» возросла популярность таких романов, как «Идиот», «Братья Карамазовы» и «Бесы».