Дошкольники оказались намного изобретательнее, чем ChatGPT

Несмотря на то, что ИИ не обладает абстрактным мышлением, он все же может помочь в решении определенных задач. По словам ученых, чат-боты способны систематизировать информацию, предоставляя людям огромную базу знаний. Это, в свою очередь, может побуждать людей создавать более совершенные модели искусственного интеллекта.