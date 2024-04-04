Дошкольники оказались намного изобретательнее, чем ChatGPT

Психологи из Калифорнийского университета в Беркли (США) провели исследование и доказали, что даже самые современные модели искусственного интеллекта пока что не могут обойти детей по сообразительности и креативности. Работа опубликована в журнале Perspectives on Psychological Science (PPS).
Для эксперимента специалисты отобрали группу детей в возрасте от 3 до 5 лет и несколько взрослых. Все участники исследования соревновались с чат-ботом ChatGPT компании OpenAI в решении задач на нестандартное использование различных объектов.
Оказалось, что дети и взрослые могут находить нетривиальные, но функциональные решения задач, используя предметы по непрямому назначению. Это говорит о том, что люди применяли абстрактное мышление для восприятия и использования скрытых функций объектов.
ИИ хуже справился с задачей, так как выявлял лишь поверхностные связи между объектами, используя стандартные ассоциации, не обладая человеческими способностями находить новые функции предметов.
Несмотря на то, что ИИ не обладает абстрактным мышлением, он все же может помочь в решении определенных задач. По словам ученых, чат-боты способны систематизировать информацию, предоставляя людям огромную базу знаний. Это, в свою очередь, может побуждать людей создавать более совершенные модели искусственного интеллекта.
Ранее искусственный интеллект не справился с заданиями для поступления в МФТИ.
Анна Морозова