Дорожная выбоина из Индии вернула человека к жизни

Одна из главных проблем Индии — дороги, полные выбоин. Ежедневно они не только мешают водителям, но и подвергают опасности здоровье как шоферов, так и пассажиров: езда на таких трассах очень травмоопасна.

Даршан Сингх Брар, 80-летний мужчина из штата Харьяна, однако, обязан выбоинам жизнью. Oddity Central пишет, что пенсионер несколько дней плохо себя чувствовал, и один из внуков решил отвезти дедушку в больницу недалеко от дома.

Ему диагностировали тяжелую инфекцию грудной клетки, которая вкупе с хроническим сердечным заболеванием привела к летальному исходу после четырех дней пребывания в больнице на аппарате искусственной вентиляции легких. Но на этом история Даршана не закончилась.

Утром родственникам старика сообщили о смерти, а тело отправили в морг в Найсинг (в 100 километрах от Харьяны) на машине скорой помощи. Семья Брара уже приготовила еду, одежду, место для похоронного обряда и созвала всю семью, когда выяснилось, что старик «ожил».

Днем недалеко от деревни Дханда (находящейся в штате Харьяна) карета скорой помощи въехала в глубокую выбоину, и несколько мгновений спустя внук «погибшего» Балван, присматривавший за телом, увидел, как 80-летний мужчина шевельнул рукой. Он быстро проверил пульс и, почувствовав его, потребовал отвезти их в ближайшую больницу.

Врачи подтвердили, что Даршан Сингх Брар жив. Его состояние по-прежнему критическое, но он борется за свою жизнь и дышит без аппарата. «Это чудо! Мы надеемся, что дедушка скоро выздоровеет», — сказал Балван.

Это не первая необычная семейная история из Индии. Недавно стало известно, что военный пенсионер Нирмал Панесар 27 лет пытается развестись с женой в суде.

Олеся Маевская