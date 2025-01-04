Дорогу динозавров случайно нашли в карьере

Предполагается, что отпечатки принадлежат двум типам динозавров: травоядному цетиозавру — ходившему на четырех ногах завроподу, и более мелкому плотоядному мегалозавру. На данный момент обнаружено пять отдельных цепочек следов длиной до 150 метров. Но, как полагают эксперты, они могут простираться гораздо дальше, поскольку раскопана только часть карьера.
После первоначального открытия команда из более чем 100 ученых, студентов и волонтеров начала раскопки. Они уже создали гипсовые слепки отпечатков, сделали тысячи снимков и подробные 3D-модели места с помощью дронов.
Тропы следов в этом районе находили и прежде. Так, в 1997 году при добыче известняка здесь было обнаружено более 40 участков со следами. В одном из них удалось даже обнаружить пересечение пути цетиозавра и мегалозавра. Причем завропод оказался там первым — передний край его большого круглого следа был слегка придавлен трехпалым мегалозавром, идущим по нему.
По словам палеонтолога Музея естественной истории Оксфордского университета доктора Эммы Николс, мегалозавры были ловкими охотниками: «Это животное достигало от шести до девяти метров в длину и считается самым крупным хищным динозавром юрского периода в Британии, о котором нам известно».
Почему тропинки сохранились именно в этом месте, остается загадкой. Ученые предполагают, что «законсервировать» следы помог шторм, который нанес поверх массу осадков и уберег их от исчезновения.