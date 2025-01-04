Дорогу динозавров случайно нашли в карьере

Тропы следов в этом районе находили и прежде. Так, в 1997 году при добыче известняка здесь было обнаружено более 40 участков со следами. В одном из них удалось даже обнаружить пересечение пути цетиозавра и мегалозавра. Причем завропод оказался там первым — передний край его большого круглого следа был слегка придавлен трехпалым мегалозавром, идущим по нему.