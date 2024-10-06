Дорого и бессмысленно. 5 простых вещей, которые продают за огромные деньги

Как правило, любой человек стремится при покупке необходимого товара выбрать оптимальный вариант по соотношению цена и качество. Но, вероятно, есть и такие, которые руководствуются другим критерием — чем дороже, тем лучше. Во всяком случае для кого-то же производители назначают огромные цены за простые вещи. Aif.ru составил список таких товаров.
Первое место буквально застолбил за собой лом от компании Supreme — эту крашенную в красный цвет железяку можно купить за 120 тыс. руб., причем на сайте продавца любезно сообщается, что для этого товара «доступна примерка».
Сразу за ломом в стиле casual располагается болторез того же бренда. Этот инструмент оценен в 100 тыс. руб.
Для сторонников активного образа жизни тоже предусмотрена возможность потратиться. Престижный бренд Louis Vuitton превратил обычную скакалку в предмет роскоши и вожделения. Стоит этот незамысловатый спортивный инвентарь почти 60 тыс. руб. Видимо, за такие деньги простые прыжки через веревку превращаются в гламурный фитнес.
Кому-то, видимо, не хватает мусора, и предприниматель из США уже несколько лет успешно удовлетворяет этот спрос. Через его интернет-магазин за 50 долл. можно купить прозрачный пластиковый пакетик со всяким хламом и отходами. А для гурманов есть эксклюзив — упаковки с мусором, собранным на параде в честь победы любимого футбольного клуба. Такой товар предлагается вдвое дороже — по 100 долл. за пакетик.
В отличие от мусора, закладка для книг очень полезная вещь, по крайней мере для любителей чтения. И обычно стоит такой товар буквально копейки. Но если закладку сделать из кожи коров особой породы и тиснуть на ней бренд Hermes, то ее можно смело предлагать покупателям за 30 тыс. руб.