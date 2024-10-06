Дорого и бессмысленно. 5 простых вещей, которые продают за огромные деньги

Кому-то, видимо, не хватает мусора, и предприниматель из США уже несколько лет успешно удовлетворяет этот спрос. Через его интернет-магазин за 50 долл. можно купить прозрачный пластиковый пакетик со всяким хламом и отходами. А для гурманов есть эксклюзив — упаковки с мусором, собранным на параде в честь победы любимого футбольного клуба. Такой товар предлагается вдвое дороже — по 100 долл. за пакетик.