Дорого-богато: названа самая дорогая улица в мире

Долгое время Верхняя Пятая авеню в Нью-Йорке носила звание «самой дорогой улицы в мире», однако недавно ее обошла Виа Монтенаполеоне в Милане (Италия). Об этом пишет Oddity Central.
Виа Монтенаполеоне привлекает не только туристов, но и самых богатых людей со всего мира. Многие из них тратят не менее 2500 евро (254 тысячи рублей) на одну покупку, что является самым высоким средним чеком в мире.
В последние годы в Милане наблюдается бум роскошного туризма благодаря мероприятиям, таким как две недели моды и Неделя дизайна.
Важным преимуществом Виа Монтенаполеоне перед другими знаменитыми торговыми улицами по всему миру является ее относительно небольшой размер. Ее длина составляет менее 400 метров, а это значит, что торговые площади очень ограничены и, следовательно, очень дороги.
Здания на самой дорогой улице в мире могут продаваться за миллиарды долларов, и только крупнейшие модные бренды, такие как Fendi, Prada или Versace, могут позволить себе арендную плату, которая составляет в среднем 20 тысяч евро за квадратный метр.
«Не все может поместиться на улице, и это хорошо, потому что ограниченное пространство делает улицу еще более эксклюзивной и динамичной», — сказал Гульельмо Миани, президент Ассоциации района Монтенаполеоне.
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