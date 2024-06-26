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Качество дорог к популярным туристическим местам улучшится в рамках национального проекта

В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» обновляются трассы, ведущие к популярным туристическим местам. Рассказываем, когда и где начнутся дорожные работы, какие изменения ждут туристов и как это повлияет на путешествия.

Дорога к туристическим местам в Алтайском крае.
Источник: Нацпроекты

За последние пять лет уже более 1,6 тыс. маршрутов были обновлены.

В России каждый год растет популярность туризма «выходного дня». Путешественники все больше хотят отдохнуть и насладиться красотами соседних регионов, поэтому национальный проект «Безопасные качественные дороги» обновляет трассы, которые простираются на 8,2 тыс. километров и направлены к уникальным природным комплексам, культурным памятникам и достопримечательностям, об этом сообщает официальный портал проекта.

В текущем году планируется привести в порядок еще около 330 участков региональных и местных автомобильных дорог, общая протяженность которых составляет почти 1,1 тыс. километров.

Так, в регионе Алтайского края сейчас проводят работы по обновлению 14 километров трассы, простирающейся от Алтайское — Ая — Бирюзовая Катунь. Этот маршрут — один из самых востребованных туристических направлений в регионе: он ведет к национальному парку «Ая», который пользуется популярность среди любителей активного отдыха.

Новость

Дорогу восстанавливают с использованием современных стандартов безопасности. Новое покрытие из щебеночно-мастичного асфальтобетона будет установлено вместо старого материала: так она сможет выдерживать нагрузки от постоянного потока машин. Работы должны быть закончены в середине июля.

В Ярославской области тоже уже начался ремонт дороги Пошехонье — Кукобой — Бакланка, которая соединяет Ярославскую и Вологодскую области. Туристы начали активно приезжать в село Кукобой после объявления его родиной Бабы Яги в 2004 году. Кроме того, здесь расположена лесная резиденция ярославского медведя и храм Спаса Нерукотворного Образа.

К концу текущего года планируется завершить ремонт дороги. На трассе появится новое покрытие, обочины будут укреплены, поставят автобусные остановки, а также установят обновленные барьерные ограждения. Это должно значительно повысить комфорт поездок.

Автор: Елизавета Чеботарева