Качество дорог к популярным туристическим местам улучшится в рамках национального проекта

За последние пять лет уже более 1,6 тыс. маршрутов были обновлены.
В России каждый год растет популярность туризма «выходного дня». Путешественники все больше хотят отдохнуть и насладиться красотами соседних регионов, поэтому национальный проект «Безопасные качественные дороги» обновляет трассы, которые простираются на 8,2 тыс. километров и направлены к уникальным природным комплексам, культурным памятникам и достопримечательностям, об этом сообщает официальный портал проекта.
В текущем году планируется привести в порядок еще около 330 участков региональных и местных автомобильных дорог, общая протяженность которых составляет почти 1,1 тыс. километров.
Так, в регионе Алтайского края сейчас проводят работы по обновлению 14 километров трассы, простирающейся от Алтайское — Ая — Бирюзовая Катунь. Этот маршрут — один из самых востребованных туристических направлений в регионе: он ведет к национальному парку «Ая», который пользуется популярность среди любителей активного отдыха.
Дорогу восстанавливают с использованием современных стандартов безопасности. Новое покрытие из щебеночно-мастичного асфальтобетона будет установлено вместо старого материала: так она сможет выдерживать нагрузки от постоянного потока машин. Работы должны быть закончены в середине июля.
В Ярославской области тоже уже начался ремонт дороги Пошехонье — Кукобой — Бакланка, которая соединяет Ярославскую и Вологодскую области. Туристы начали активно приезжать в село Кукобой после объявления его родиной Бабы Яги в 2004 году. Кроме того, здесь расположена лесная резиденция ярославского медведя и храм Спаса Нерукотворного Образа.
К концу текущего года планируется завершить ремонт дороги. На трассе появится новое покрытие, обочины будут укреплены, поставят автобусные остановки, а также установят обновленные барьерные ограждения. Это должно значительно повысить комфорт поездок.
Автор: Елизавета Чеботарева