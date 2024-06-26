Качество дорог к популярным туристическим местам улучшится в рамках национального проекта

В Ярославской области тоже уже начался ремонт дороги Пошехонье — Кукобой — Бакланка, которая соединяет Ярославскую и Вологодскую области. Туристы начали активно приезжать в село Кукобой после объявления его родиной Бабы Яги в 2004 году. Кроме того, здесь расположена лесная резиденция ярославского медведя и храм Спаса Нерукотворного Образа.