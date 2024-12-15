Дорога слишком дорога. Названы регионы, в которых с января подорожает проезд

«Рост тарифов на электрички в Воронеже составит почти 5,5% или 1,5 рубля. Тариф на перевозку пассажира в пределах одной 10-километровой зоны в следующем году составит 28,5 рубля и 2,85 рубля — за каждый последующий километр, — отметила собеседница. — До 45 рублей вырастет проезд в маршрутках Барнаула. А вот пользование общественным транспортом в Волгодонске станет дороже с 15 декабря. Конкретные тарифы будут зависеть от способа оплаты: 40 рублей при безналичном расчете (сейчас 35 рублей) и 42 — при наличном (сейчас 37)».