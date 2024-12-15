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Дорога слишком дорога. Названы регионы, в которых с января подорожает проезд

Воспользоваться общественным транспортом традиционно становится дороже во многих регионах с 1 января.

Источник: Аргументы и факты

Начало 2025 года ознаменуется увеличением тарифов на проезд в общественном транспорте. Где и насколько — рассказала aif.ru профессор РЭУ им. Плеханова Наталья Проданова.

Так, например, в Подмосковье новые цены на проезд в общественном транспорте будут действовать уже с 1 января 2025 года.

«По данным официального сайта правительства региона, стоимость проезда в автобусах и троллейбусах в городском и пригородном сообщении до 5 км вырастет до 59 рублей при оплате транспортными картами, — отметила Проданова. — При оплате банковской картой с нее спишут 60 рублей. Если поездка будет загородной и более 5 км, то за каждые последующие 2,5 км придется заплатить еще от 6 до 8 рублей».

При этом по льготной карте учащегося одна поездка в черте города будет стоить 29,5 рубля. Что касается железнодорожного транспорта, то здесь поездка в рамках одной пригородной зоны будет стоить 48 рублей, за каждое дополнительное пересечение тарифных зон следует доплата в размере 35 рублей.

«Не станет исключением и Санкт-Петербург, — добавила экономист. — Ранее планировалось, что в 2025 году проезд в общественном транспорте подорожает в среднем на 4,7%. В стоимостном выражении, рост тарифов приведет к увеличению стоимости одной поездки в среднем на 3 рубля. Однако местные СМИ пишут, что окончательно решение не принято, и повышение может варьироваться даже в пределах 8,5−15%. Однозначно известно лишь одно: возможность того, что тарифы останутся на нынешнем уровне, не обсуждается».

Неприятный сюрприз ожидает и жителей Тюмени, уточнила эксперт. Так, за разовую поездку в границах города при оплате наличными стоимость составит 32 рубля. За границами Тюмени одна тарифная зона — плюс девять рублей к поездке.

«Рост тарифов на электрички в Воронеже составит почти 5,5% или 1,5 рубля. Тариф на перевозку пассажира в пределах одной 10-километровой зоны в следующем году составит 28,5 рубля и 2,85 рубля — за каждый последующий километр, — отметила собеседница. — До 45 рублей вырастет проезд в маршрутках Барнаула. А вот пользование общественным транспортом в Волгодонске станет дороже с 15 декабря. Конкретные тарифы будут зависеть от способа оплаты: 40 рублей при безналичном расчете (сейчас 35 рублей) и 42 — при наличном (сейчас 37)».

Ранее также сообщалось об изменения тарифов на проезд в общественном транспорте Москвы. Здесь корректировок стоит ждать со 2 января 2025-го.