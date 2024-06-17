Дорофеев день. Что можно и что нельзя делать 18 июня 2024 года

Дорофей с юных лет посвятил себя иночеству. Он был учеником Иоанна Пророка в палестинском монастыре аввы Серида. 10 лет он был его келейником. Одним из первых послушаний его было встречать и устраивать приходивших в обитель богомольцев. Ему приходилось беседовать с людьми разного положения, которых одолевали разные проблемы и искушения.