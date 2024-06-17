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Дорофеев день. Что можно и что нельзя делать 18 июня 2024 года

18 июня 2024 года Церковь вспоминает святого Дорофея.

Источник: Commons.wikimedia.org

Продолжается Попразднство Вознесения Господня. Празднование Вознесения, как и остальные важнейшие богослужебные торжества, называемые дванадесятыми праздниками, продолжается восемь дней. С этого дня начинаются самые короткие ночи в году, которые в народе носили название воробьиные.

Кем был святой Дорофей?

Дорофей с юных лет посвятил себя иночеству. Он был учеником Иоанна Пророка в палестинском монастыре аввы Серида. 10 лет он был его келейником. Одним из первых послушаний его было встречать и устраивать приходивших в обитель богомольцев. Ему приходилось беседовать с людьми разного положения, которых одолевали разные проблемы и искушения.

На средства одного брата Дорофей выстроил больницу, в которой сам служил. Кроме отцов обители аввы Серида Дорофей посещал и слушал наставления и других современных ему великих подвижников, в том числе и преподобного Зосимы.

После кончины Иоанна Пророка, Дорофей оставил монастырь аввы Серида и основал другую обитель.

Дорофею принадлежат 21 поучение, несколько посланий, 87 вопросов с записанными ответами преподобных Варсонуфия Великого и Иоанна Пророка. Все его творения исполнены глубокой духовной мудрости, отличаются ясным, отточенным стилем, простотой и доступностью изложения.

На Руси книга душеполезных поучений и ответов аввы Дорофея была одной из самых распространенных.

Что можно делать 18 июня 2024 года?

  • Отличный день для любых домашних хлопот, в том числе для уборки
  • В этот день высаживали огурцы
  • Важный день, чтобы выполоть с огорода сорняки

Что нельзя делать 18 июня 2024 года?

  • Нельзя рассказывать о том, что приснилось ночью
  • Нельзя без нужды вечером и особенно ночью выходить на улицу
  • Нельзя заводить новые знакомства и беседовать с незнакомцами