Дорофеев день. Что можно и что нельзя делать 18 июня 2024 года

Продолжается Попразднство Вознесения Господня. Празднование Вознесения, как и остальные важнейшие богослужебные торжества, называемые дванадесятыми праздниками, продолжается восемь дней. С этого дня начинаются самые короткие ночи в году, которые в народе носили название воробьиные.
Кем был святой Дорофей?
Дорофей с юных лет посвятил себя иночеству. Он был учеником Иоанна Пророка в палестинском монастыре аввы Серида. 10 лет он был его келейником. Одним из первых послушаний его было встречать и устраивать приходивших в обитель богомольцев. Ему приходилось беседовать с людьми разного положения, которых одолевали разные проблемы и искушения.
На средства одного брата Дорофей выстроил больницу, в которой сам служил. Кроме отцов обители аввы Серида Дорофей посещал и слушал наставления и других современных ему великих подвижников, в том числе и преподобного Зосимы.
После кончины Иоанна Пророка, Дорофей оставил монастырь аввы Серида и основал другую обитель.
Дорофею принадлежат 21 поучение, несколько посланий, 87 вопросов с записанными ответами преподобных Варсонуфия Великого и Иоанна Пророка. Все его творения исполнены глубокой духовной мудрости, отличаются ясным, отточенным стилем, простотой и доступностью изложения.
На Руси книга душеполезных поучений и ответов аввы Дорофея была одной из самых распространенных.
Что можно делать 18 июня 2024 года?
- Отличный день для любых домашних хлопот, в том числе для уборки
- В этот день высаживали огурцы
- Важный день, чтобы выполоть с огорода сорняки
Что нельзя делать 18 июня 2024 года?
- Нельзя рассказывать о том, что приснилось ночью
- Нельзя без нужды вечером и особенно ночью выходить на улицу
- Нельзя заводить новые знакомства и беседовать с незнакомцами