«Допинг для работы органов»: чем полезна вода и почему опасно пить меньше нормы

— За воду организм считывает жидкость без каких-либо добавок. Кофе, чай, соки, супы или фрукты не считаются водой. Это все продукты, которые обладают калорийностью, а значит относятся к еде, — объяснила Писарева. — Однако допускается немного подкислять и минерализовать воду. Если нет проблем с кислотностью кишечника, можно добавить кусочек лимона, алоэ, мяту или огурец, что достаточно хорошо освежает в жару. Также воду дополнительно можно минерализовать с помощью различных добавок, которые в ней растворяются и увеличивают ее плотность.