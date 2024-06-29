«Допинг для работы органов»: чем полезна вода и почему опасно пить меньше нормы

Почему нужно пить воду
По словам врача, организм человека на 80 процентов состоит из воды, это основной «допинг» для работы органов. Без воды человек остается жизнеспособным всего несколько суток, а без еды может обойтись достаточно долго.
— Вода содержит нутриенты, насыщает организм и обеспечивает работу всех внутренних систем. Качество крови тоже зависит от количества выпитой жидкости в день, — пояснила Писарева.
Если организму не хватает воды, появляется лишний вес, нарушается качество крови, предупредила диетолог.
— Кровь становится очень густой, появляются лишний вес и отеки. Достаточно увеличить количество воды в рационе, чтобы решить все эти проблемы. Иногда, не меняя принципы питания, но увеличивая потребление воды, человек начинает худеть, отеки тоже уходят. А когда мы пьем мало воды, организм ощущает дефицит и запасает воду, отсюда усугубляется отечность, — сообщила врач.
Поэтому нужно улучшать обмен веществ и увеличивать количество воды постепенно, заверила собеседница «ВМ».
Как правильно пить воду
Важно соблюдать несколько правил при употреблении воды, подчеркнула Писарева:
В среднем за норму потребления воды принято считать два литра в сутки. Но лучше рассчитывать количество жидкости индивидуально, в зависимости от состояния организма.
Если у человека есть отеки или проблемы с почками, увеличивать количество жидкости нужно постепенно, а не резко начинать пить по два литра в день.
К вечеру, наоборот, лучше сократить ее количество и ориентироваться на запросы организма.
— За воду организм считывает жидкость без каких-либо добавок. Кофе, чай, соки, супы или фрукты не считаются водой. Это все продукты, которые обладают калорийностью, а значит относятся к еде, — объяснила Писарева. — Однако допускается немного подкислять и минерализовать воду. Если нет проблем с кислотностью кишечника, можно добавить кусочек лимона, алоэ, мяту или огурец, что достаточно хорошо освежает в жару. Также воду дополнительно можно минерализовать с помощью различных добавок, которые в ней растворяются и увеличивают ее плотность.
В летний сезон и при интенсивных занятиях спортом нужно увеличивать количество выпитой воды, отметила эксперт.
— Потому что в жару человек активно потеет, организм быстрее теряет жидкость. Такой же принцип действует при интенсивных занятиях спортом. Увеличить количество воды в этих случаях нужно на пол-литра минимум, — уточнила специалист.
К чему приводит переизбыток воды
Переизбыток воды в организме опасен для здоровья и может привести к необратимым последствиям, предостерегла диетолог.
— Известны случаи, когда из-за переизбытка воды в организме люди умирали от отека мозга. Поэтому стоит быть аккуратнее и не пить за раз слишком много жидкости, 1−2 стаканов будет вполне достаточно, чтобы выделительная система человека справлялась с нагрузкой, — заключила Писарева.