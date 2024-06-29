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«Допинг для работы органов»: чем полезна вода и почему опасно пить меньше нормы

Вода играет важную роль в обменных процессах, поэтому для поддержания нормальной работы организма человеку нужно соблюдать питьевой режим. «Вечерняя Москва» обсудила с диетологом Ириной Писаревой, чем полезна вода и как ее правильно пить.

Источник: Freepik

Почему нужно пить воду

По словам врача, организм человека на 80 процентов состоит из воды, это основной «допинг» для работы органов. Без воды человек остается жизнеспособным всего несколько суток, а без еды может обойтись достаточно долго.

— Вода содержит нутриенты, насыщает организм и обеспечивает работу всех внутренних систем. Качество крови тоже зависит от количества выпитой жидкости в день, — пояснила Писарева.

Если организму не хватает воды, появляется лишний вес, нарушается качество крови, предупредила диетолог.

— Кровь становится очень густой, появляются лишний вес и отеки. Достаточно увеличить количество воды в рационе, чтобы решить все эти проблемы. Иногда, не меняя принципы питания, но увеличивая потребление воды, человек начинает худеть, отеки тоже уходят. А когда мы пьем мало воды, организм ощущает дефицит и запасает воду, отсюда усугубляется отечность, — сообщила врач.

Поэтому нужно улучшать обмен веществ и увеличивать количество воды постепенно, заверила собеседница «ВМ».

Как правильно пить воду

Важно соблюдать несколько правил при употреблении воды, подчеркнула Писарева:

В среднем за норму потребления воды принято считать два литра в сутки. Но лучше рассчитывать количество жидкости индивидуально, в зависимости от состояния организма.

Если у человека есть отеки или проблемы с почками, увеличивать количество жидкости нужно постепенно, а не резко начинать пить по два литра в день.

Пить воду нужно перед приемом пищи, примерно за 20−30 минут, а не запивать еду. Сразу после пробуждения также рекомендуется пить 1−2 стакана чистой воды.

К вечеру, наоборот, лучше сократить ее количество и ориентироваться на запросы организма.

— За воду организм считывает жидкость без каких-либо добавок. Кофе, чай, соки, супы или фрукты не считаются водой. Это все продукты, которые обладают калорийностью, а значит относятся к еде, — объяснила Писарева. — Однако допускается немного подкислять и минерализовать воду. Если нет проблем с кислотностью кишечника, можно добавить кусочек лимона, алоэ, мяту или огурец, что достаточно хорошо освежает в жару. Также воду дополнительно можно минерализовать с помощью различных добавок, которые в ней растворяются и увеличивают ее плотность.

В летний сезон и при интенсивных занятиях спортом нужно увеличивать количество выпитой воды, отметила эксперт.

— Потому что в жару человек активно потеет, организм быстрее теряет жидкость. Такой же принцип действует при интенсивных занятиях спортом. Увеличить количество воды в этих случаях нужно на пол-литра минимум, — уточнила специалист.

К чему приводит переизбыток воды

Переизбыток воды в организме опасен для здоровья и может привести к необратимым последствиям, предостерегла диетолог.

— Известны случаи, когда из-за переизбытка воды в организме люди умирали от отека мозга. Поэтому стоит быть аккуратнее и не пить за раз слишком много жидкости, 1−2 стаканов будет вполне достаточно, чтобы выделительная система человека справлялась с нагрузкой, — заключила Писарева.