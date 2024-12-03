Дональд Трамп заявил о планах посетить открытие собора Нотр-Дам после реставрации

Крупный пожар в соборе Парижской Богоматери возник 15 апреля 2019 года. С возгоранием не могли справиться на протяжении 12 часов. В итоге произошло обрушение шпиля и части крыши собора. По версии прокуратуры, причиной возгорания могла стать неисправность электропроводки или непотушенная сигарета. В начале ноября в Нотр-Даме впервые после пожара вновь стали бить в колокола.