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Дональд Трамп заявил о планах посетить открытие собора Нотр-Дам после реставрации

Избранный президент США Дональд Трамп анонсировал визит в Париж 7 декабря, чтобы посетить открытие собора Парижской Богоматери после реставрации.

Источник: AP 2024

«Я отправлюсь в Париж в субботу для участия в открытии великолепного исторического собора Нотр Дам, который был полностью восстановлен после разрушительного пожара пять лет назад», — написал политик на странице в соцсети Truth Social.

Крупный пожар в соборе Парижской Богоматери возник 15 апреля 2019 года. С возгоранием не могли справиться на протяжении 12 часов. В итоге произошло обрушение шпиля и части крыши собора. По версии прокуратуры, причиной возгорания могла стать неисправность электропроводки или непотушенная сигарета. В начале ноября в Нотр-Даме впервые после пожара вновь стали бить в колокола.

На прошлой неделе французский президент Эмманюэль Макрон поздравил «всех христиан, всю Францию, весь мир» с завершением работ по восстановлению Нотр-Дама и посетил отреставрированный перед официальным открытием собор.