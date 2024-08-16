Дональд Трамп заработал $300000 на продажах Библии со своим автографом

Такое название книга получила в честь известной патриотической песни американского кантри-музыканта Ли Гринвуда God Bless the USA («Боже, благослови США»). «Библия Гринвуда», помимо, собственно, набора священных книг Ветхого и Нового заветов, содержит несколько нерелигиозных дополнений — слова песни «God Bless the USA», тексты Конституции Соединенных Штатов, Декларации Независимости, Билля о Правах и Клятвы верности флагу США. На сайте «Библии Гринвуда» утверждается, что издание «не является политическим и не принадлежит, не управляется и не контролируется Дональдом Трампом».