Дональд Трамп заработал $300000 на продажах Библии со своим автографом

Согласно декларации о доходах бывшего президента США Дональда Трампа, опубликованной 15 августа, он заработал уже 300 тысяч долларов от продаж экземпляров Библии с его личным автографом.
Речь идет о так называемой «Библии Гринвуда», которую Трамп начал рекламировать в марте 2024 года.
Такое название книга получила в честь известной патриотической песни американского кантри-музыканта Ли Гринвуда God Bless the USA («Боже, благослови США»). «Библия Гринвуда», помимо, собственно, набора священных книг Ветхого и Нового заветов, содержит несколько нерелигиозных дополнений — слова песни «God Bless the USA», тексты Конституции Соединенных Штатов, Декларации Независимости, Билля о Правах и Клятвы верности флагу США. На сайте «Библии Гринвуда» утверждается, что издание «не является политическим и не принадлежит, не управляется и не контролируется Дональдом Трампом».
Если обычная версия этой книги продается в США онлайн за 59,99 долларов, то экземпляр «Библии Гринвуда» с личным автографом Трампа можно купить за 1000 долларов. Доступны также экземпляры Библии с подписью Гринвуда.
Кроме выплат за Библии со своим автографом, политик также выручил около 4,5 миллиона долларов за «Письма к Трампу» — сборник его избранной переписки с мировыми лидерами, знаменитостями, спортсменами и бизнесменами.