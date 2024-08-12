Дональд Трамп вернулся в соцсеть X с предвыборным роликом

В январе 2021 года после захвата Капитолия США аккаунт Дональда Трампа в Twitter заблокировали за призывы к насилию. В ноябре 2022 года, когда соцсеть выкупил миллиардер Илон Маск, политику вернули доступ к его странице. После этого Дональд Трамп разместил только одну публикацию — тюремный снимок, который сделали во время формальной процедуры ареста по делу о вмешательстве в проведение выборов.