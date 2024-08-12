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Дональд Трамп вернулся в соцсеть X с предвыборным роликом

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп опубликовал в соцсети X (бывший Twitter) предвыборный видеоролик, в котором звучит лозунг Make America Great Again (MAGA; Вернем Америке былое величие). Это первая публикация Трампа в X с августа 2023 года.

Источник: AP 2023

В предвыборном ролике говорится, что действующая администрация США пытается забрать у Дональда Трампа свободу. В нем также звучит призыв к борьбе с теневыми структурами во власти страны. Кроме того, в видео повторятся лозунг Make America Great Again, который был основой предвыборной кампании господина Трампа в 2016 году.

В январе 2021 года после захвата Капитолия США аккаунт Дональда Трампа в Twitter заблокировали за призывы к насилию. В ноябре 2022 года, когда соцсеть выкупил миллиардер Илон Маск, политику вернули доступ к его странице. После этого Дональд Трамп разместил только одну публикацию — тюремный снимок, который сделали во время формальной процедуры ареста по делу о вмешательстве в проведение выборов.