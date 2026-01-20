Дональд Трамп анонсировал поездку в Давос, где его «с радостью ждут»

С 15 по 17 января в Гренландии проходили военные учения «Арктическая стойкость» с участием европейских стран. 19 января телеканал TV2 сообщил, что Дания начала увеличивать численность своих войск в Гренландии. Сегодня председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз стремится к сотрудничеству с США для обеспечения безопасности в Арктике.