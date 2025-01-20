Домашняя кошка лишила свою хозяйку работы

До этого с другой кошкой произошла не менее конфузная история. Так, у найденного на улице в Нидерландах кота обнаружили аллергию на других кошек. Кот, чью кличку владелец не стал разглашать, какое-то время назад переехал в дом мужчины с улицы. Однако питомец, хотя и освоился на новом месте, испытывал «странные симптомы». Тогда его отвели к кошачьему дерматологу и проверили на аллергены.