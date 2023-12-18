Домашний посол. Как засолить красную икру самостоятельно

Баночка натуральной красной икры стоит довольно дорого. Да и в целом Новый год — и все продукты сейчас не слишком дешевы, конечно, хочется сэкономить. Поэтому когда внутри красной рыбы нам попадается красная икра — ее хочется засолить и сделать с ней традиционные новогодние бутерброды. Разумное желание. Рассказываем, где искать красную икру и как ее правильно засаливать.

Отличить самку от самца

Единственная невыпотрошенная красная рыба, которую можно купить в наших магазинах, — горбуша. Она продается с головой, с потрохами, замороженной. Икра горбуши — прекрасный вид, не хуже дорогой кетовой, к примеру. Она мельче кетовой, но крупнее икры кижуча и нерки. У нее ровный яркий вкус, без тонов горечи, как, например, у кижуча. Она яркого оранжевого цвета, икринки хорошо лопаются на языке.

Икра может попасться только в женской особи, у самцов есть молоки. Самок отличить можно: они более мелкие, у них нос более закругленный и гладкий, а у самцов есть хищный оскал.

Но должны предупредить: у самок с икрой мясо хуже, чем у самцов. У них весь жирок, все силы уходят на продолжение рода, на икру. Поэтому если вы хотите засолить горбушу, то все же лучше выбирать самца.

Разделка

Для начала рыбу нужно разморозить. Делается это медленно, в течение суток. Не нужно класть рыбу под струю воды, чтобы ускорить процесс, так она потеряет слишком много влаги. Просто переложите рыбу из морозилки в холодильную камеру.

Потом нужно вскрыть живот острым ножом. Аккуратно, чтобы не задеть желчный пузырь, иначе он даст горечь и мясу, и икре.

После того, как вы извлекли икру, промываем ее, даем воде стечь, положив в сито или дуршлаг.

Ястык

Вы извлекли две широкие полосы икры и видите, что она не рассыпается на икринки. Почему? Потому что она упакована в тонкую пленку, ястык. Эту пленку нужно с икры снять, она горькая, неприятная, если мы будем солить икру в ней, то на бутерброд ее не намажешь, по вкусу это будет горько и невкусно.

Лайфхак: ястык будет лучше сниматься, если предварительно замочить икру в соленой воде на 5−10 минут. Раствор должен быть достаточно крепким: на 1 стакан половину столовой ложки соли. Замачиваем, ждем, сливаем воду, немного взбиваем вилкой.

Без замачивания икра очень плохо отходит от ястыка.

Дуршлаг или терка?

Нам нужно отделить ястык от икры. Очень часто советуют протереть икру через дуршлаг с крупными дырками. Не самый хороший способ, так как икринки легко давятся, не всегда отверстия в дуршлаге достаточно велики для икры горбуши, она крупная.

Я протираю икру через крупную терку, кладу икру сверху, так чтобы острые лезвия отрезали икринки. Только нужно тереть очень нежно, не давить, не спешить. И все икринки хорошо отделятся от ястыка.

После отделения икру можно промыть, если остались еще пленки, их можно удалить пинцетом.

Рассол

Дальше все просто. Берем 500 мл воды, кипятим, добавляем 2 ст. л. соли, 2 ч. л. сахара. Растворяем все полностью, остужаем раствор и заливаем икру.

Время

Держим недолго: 10−15 минут, тогда получаем среднесоленую икру. Если подержать подольше, то получится сильно соленая икра.

После засолки икре нужно дать стечь в дуршлаге или сите, разложить по чистым баночкам.

Хранить