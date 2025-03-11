Домашний бизнес: за какую работу в квартире могут оштрафовать

В квартире можно не только жить, но и работать. Однако за некоторые виды деятельности в жилом помещении могут наказать. На портале «Совкомблог» рассказали, каким бизнесом нельзя заниматься на дому, какое наказание грозит за несоблюдение закона.
Что запрещено делать в квартирах
Согласно статье 17 «Жилищного кодекса Российской Федерации», в квартирах запрещено устраивать офисы или промышленное производство, магазины, кафе и прочие заведения, предполагающие публичную доступность.
Также в квартире запрещается устраивать медицинские и процедурные кабинеты. Для них нужна лицензия и помещение, отвечающее медицинским стандартам. Также для таких учреждений для посетителей должен быть вход, отдельный от входа для жильцов дома.
Квартиру, конечно, можно сдавать посуточно, но ни в коем случае нельзя устраивать хостелы. Помимо прочего, нельзя в домах вести миссионерскую деятельность.
Наказание за нарушение
Наказать за использование квартиры не по назначению может Роспотребнадзор, жилинспекция и органы местного самоуправления. Они могут это сделать в том числе и по жалобе соседей.
За нарушение санитарных требований и использование жилого помещения не по назначению могут оштрафовать на 1,5 тысячи рублей. Штраф, конечно, небольшой, но если человек продолжит делать что-либо незаконное, контролирующие органы имеют право подать в суд.
Если из-за нарушений закона по вине человека произошло ЧП, например, пожар, из-за чего пострадало имущество, владелец квартиры обязан возместить ущерб. А в случае, если в результате происшествия погибли люди, человека могут приговорить к четырем годам заключения.
Какой деятельностью можно заниматься на дому
Жилищный кодекс позволяет заниматься на дому видами бизнеса, которые не нарушают санитарные и противопожарные правила и не мешает соседям. К ним относятся:
- уроки или частные консультации;
- встреча адвоката с клиентами;
- работа в сфере IT;
- творческая деятельность, не связанная с использованием промышленного оборудования;
- шитье, вязание и заниматься другими видами рукоделия как для себя, так и на заказ;
- мелкий ремонт техники;
- хранение товаров в небольших объемах, не требующих выделения складского помещения.
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