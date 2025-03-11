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Домашний бизнес: за какую работу в квартире могут оштрафовать

Каким бизнесом запрещено заниматься в квартире.

Анна Морозова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Life.ru

В квартире можно не только жить, но и работать. Однако за некоторые виды деятельности в жилом помещении могут наказать. На портале «Совкомблог» рассказали, каким бизнесом нельзя заниматься на дому, какое наказание грозит за несоблюдение закона.

Что запрещено делать в квартирах

Согласно статье 17 «Жилищного кодекса Российской Федерации», в квартирах запрещено устраивать офисы или промышленное производство, магазины, кафе и прочие заведения, предполагающие публичную доступность.

Также в квартире запрещается устраивать медицинские и процедурные кабинеты. Для них нужна лицензия и помещение, отвечающее медицинским стандартам. Также для таких учреждений для посетителей должен быть вход, отдельный от входа для жильцов дома.

Квартиру, конечно, можно сдавать посуточно, но ни в коем случае нельзя устраивать хостелы. Помимо прочего, нельзя в домах вести миссионерскую деятельность.

Наказание за нарушение

Наказать за использование квартиры не по назначению может Роспотребнадзор, жилинспекция и органы местного самоуправления. Они могут это сделать в том числе и по жалобе соседей.

За нарушение санитарных требований и использование жилого помещения не по назначению могут оштрафовать на 1,5 тысячи рублей. Штраф, конечно, небольшой, но если человек продолжит делать что-либо незаконное, контролирующие органы имеют право подать в суд.

Если из-за нарушений закона по вине человека произошло ЧП, например, пожар, из-за чего пострадало имущество, владелец квартиры обязан возместить ущерб. А в случае, если в результате происшествия погибли люди, человека могут приговорить к четырем годам заключения.

Какой деятельностью можно заниматься на дому

Жилищный кодекс позволяет заниматься на дому видами бизнеса, которые не нарушают санитарные и противопожарные правила и не мешает соседям. К ним относятся:

  • уроки или частные консультации;
  • встреча адвоката с клиентами;
  • работа в сфере IT;
  • творческая деятельность, не связанная с использованием промышленного оборудования;
  • шитье, вязание и заниматься другими видами рукоделия как для себя, так и на заказ;
  • мелкий ремонт техники;
  • хранение товаров в небольших объемах, не требующих выделения складского помещения.

Ранее рассказали, что можно и нельзя делать в подъездах.