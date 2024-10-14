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Домашние животные неоднозначно влияют на развитие детей

Специалисты пришли к выводу, что питомцы не всегда положительно влияют на эмоциональное здоровье, поведенческое и когнитивное развитие детей.

Анна Морозова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Freepik

Психологи из США и Великобритании выяснили, что домашние животные могут положительно влиять на развитие навыков чтения и речи у детей, однако негативно сказываться на успеваемости. Исследование опубликовано в журнале BMC Pediatrics.

Ученые проанализировали данные 14 тысяч детей, рожденных в 1991—1992 годах в Эйвоне (юго-запад Англии), за которыми наблюдали в течение восьми лет.

Выяснилось, что наличие домашнего животного было связано с более развитой невербальной коммуникацией у детей двух лет и речью у пятилетних. Если в семье был пес, ребенок лучше читал в школьном возрасте. Эти выводы согласуются с результатами предыдущих исследований, которые показали, что питомцы улучшают языковые навыки малышей.

Однако ученые обнаружили негативное влияние домашних животных на эмоциональное и когнитивное развитие детей, а также на их учебу. Наличие питомцев связано с более низкой успеваемостью по школьным предметам, включая математику, английский язык и естественные науки.

Также были выявлены поведенческие проблемы у небольшого числа детей, например, гиперактивность в возрасте трех лет. Авторы отметили, что такую связь можно объяснить тем, что родители ребенка с особенностями в развитии часто заводят домашних животных для поддержки.

Ученые намерены продолжить исследование и выяснить дополнительные детали, например, в связи с чем было принято решение завести домашнее животное и каким образом и сколько времени ребенок взаимодействует с питомцем. Это позволит лучше понять, как и почему питомцы так влияют на детей.

Ранее ученые нашли связь между домашними кошками и шизофренией.