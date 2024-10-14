Домашние животные неоднозначно влияют на развитие детей

Выяснилось, что наличие домашнего животного было связано с более развитой невербальной коммуникацией у детей двух лет и речью у пятилетних. Если в семье был пес, ребенок лучше читал в школьном возрасте. Эти выводы согласуются с результатами предыдущих исследований, которые показали, что питомцы улучшают языковые навыки малышей.