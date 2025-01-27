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Домашние собаки оказались виновниками распространения сальмонеллы

Соблюдение правил гигиены снизит риск заражения инфекциями.

Источник: Freepik

Домашние собаки оказались виновниками распространения сальмонеллы, которая может вызывать диарею, лихорадку и спазмы в животе. Открытие сделали в Университете штата Пенсильвания (The Pennsylvania State University, PSU), выяснив, что питомцы могут быть источником устойчивой к антибиотикам сальмонеллы.

Сальмонеллез у собак встречаются нечасто, но случались инфекционные вспышки, причиной были зараженные корма для животных. Известно, что люди могут заразиться сальмонеллой от инфицированных животных через контакт с фекалиями. Но даже простое поглаживание домашнего питомца может таить опасность. Подтверждение этому ученые нашли, изучив два источника данных.

Сначала они проверили записи ветеринарной сети Управления по контролю за продуктами и лекарствами США, чтобы найти все случаи сальмонеллеза у домашних собак с 2017 по 2023 год. Было выявлено 87 случаев.

Затем они искали соответствующие случаи заболевания людей в национальной базе данных здравоохранения, сосредоточившись на случаях, которые произошли примерно в то же время и в том же месте, что и случаи заболевания собак. Они обнаружили 77 случаев, когда бактерии, вероятно, передавались от собак к людям, с общим количеством 164 штаммов бактерий из 17 различных штатов США.

По словам экспертов, это лишний раз доказывает важность соблюдения простых правил гигиены, таких как мытье рук, ведь даже самый здоровый щенок может быть носителем сальмонеллы.

«В случае с сальмонеллой мы привыкли считать основным источником продукты сельского хозяйства — яйца, говядину. Но мы не позволяем коровам спать в наших постелях или облизывать наши лица, но позволяем это собакам. У нас есть тесная связь с домашними животными и, по сути, есть некоторые единые болезни с ними», — объяснила София Кенни, которая руководила исследованием.

Бактерия Salmonella вызывает болезнь сальмонеллез. Симптомы болезни: резкое повышение температуры, боль в области живота, диарея, тошнота и иногда рвота. Обычно симптомы проявляются уже через 12−36 часов после отравления. Болезнь длится от 2 до 7 дней.

Считается, что обычно люди заражаются сальмонеллезом, как правило, в результате потребления зараженных пищевых продуктов животного происхождения, хотя к передаче инфекции могут быть причастны и другие пищевые продукты, включая зеленые овощи, загрязненные навозом. Имеет место и передача инфекции от человека к человеку фекально-оральным путем.

В большинстве ситуаций выздоровление наступает без специального лечения. В некоторых случаях, особенно у детей и пожилых пациентов, может быть тяжелая форма обезвоживания.

Ранее РБК Life рассказал, какими еще болезнями люди могут заразиться от животных. Так, от кошек и собак человек может заразиться метициллинрезистентным золотистым стафилококком. Это одна из самых частых причин кожных инфекций, но стафилококк также может вызвать легочную инфекцию и спровоцировать сепсис. Еще владельцу грозит жиардиаз, кампилобактериоз, токсоплазмоз — болезни, которыми люди могут заразиться от кошек.

Главная мера предосторожности в этом случае — тщательное мытье рук или использование перчаток при уборке лотка: бактерии в фекалиях.