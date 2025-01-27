Домашние собаки оказались виновниками распространения сальмонеллы

Затем они искали соответствующие случаи заболевания людей в национальной базе данных здравоохранения, сосредоточившись на случаях, которые произошли примерно в то же время и в том же месте, что и случаи заболевания собак. Они обнаружили 77 случаев, когда бактерии, вероятно, передавались от собак к людям, с общим количеством 164 штаммов бактерий из 17 различных штатов США.