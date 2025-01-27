Домашние собаки оказались виновниками распространения сальмонеллы, которая может вызывать диарею, лихорадку и спазмы в животе. Открытие сделали в Университете штата Пенсильвания (The Pennsylvania State University, PSU), выяснив, что питомцы могут быть источником устойчивой к антибиотикам сальмонеллы.
Сальмонеллез у собак встречаются нечасто, но случались инфекционные вспышки, причиной были зараженные корма для животных. Известно, что люди могут заразиться сальмонеллой от инфицированных животных через контакт с фекалиями. Но даже простое поглаживание домашнего питомца может таить опасность. Подтверждение этому ученые нашли, изучив два источника данных.
Сначала они проверили записи ветеринарной сети Управления по контролю за продуктами и лекарствами США, чтобы найти все случаи сальмонеллеза у домашних собак с 2017 по 2023 год. Было выявлено 87 случаев.
Затем они искали соответствующие случаи заболевания людей в национальной базе данных здравоохранения, сосредоточившись на случаях, которые произошли примерно в то же время и в том же месте, что и случаи заболевания собак. Они обнаружили 77 случаев, когда бактерии, вероятно, передавались от собак к людям, с общим количеством 164 штаммов бактерий из 17 различных штатов США.
«В случае с сальмонеллой мы привыкли считать основным источником продукты сельского хозяйства — яйца, говядину. Но мы не позволяем коровам спать в наших постелях или облизывать наши лица, но позволяем это собакам. У нас есть тесная связь с домашними животными и, по сути, есть некоторые единые болезни с ними», — объяснила София Кенни, которая руководила исследованием.
Бактерия Salmonella вызывает болезнь сальмонеллез. Симптомы болезни: резкое повышение температуры, боль в области живота, диарея, тошнота и иногда рвота. Обычно симптомы проявляются уже через 12−36 часов после отравления. Болезнь длится от 2 до 7 дней.
Считается, что обычно люди заражаются сальмонеллезом, как правило, в результате потребления зараженных пищевых продуктов животного происхождения, хотя к передаче инфекции могут быть причастны и другие пищевые продукты, включая зеленые овощи, загрязненные навозом. Имеет место и передача инфекции от человека к человеку фекально-оральным путем.
В большинстве ситуаций выздоровление наступает без специального лечения. В некоторых случаях, особенно у детей и пожилых пациентов, может быть тяжелая форма обезвоживания.
Ранее РБК Life рассказал, какими еще болезнями люди могут заразиться от животных. Так, от кошек и собак человек может заразиться метициллинрезистентным золотистым стафилококком. Это одна из самых частых причин кожных инфекций, но стафилококк также может вызвать легочную инфекцию и спровоцировать сепсис. Еще владельцу грозит жиардиаз, кампилобактериоз, токсоплазмоз — болезни, которыми люди могут заразиться от кошек.
Главная мера предосторожности в этом случае — тщательное мытье рук или использование перчаток при уборке лотка: бактерии в фекалиях.