Дома в Челябинске затопило «борщом»

Первые багровые лужи во дворе у многоэтажек появились еще 27 октября, рассказывает телеграм-канал Mash Урал. Местный Водоканал объяснил, у жилых домов и предприятия общий канализационный сток. Жидкость несколько раз откачивали, но она возвращалась. Жители даже вызывали ассенизатором самостоятельно, но проблема не решалась несколько дней: в воздухе стоял густой запах, а все окна и двери в подъездах были открыты, чтобы впустить хоть немного свежего воздуха.