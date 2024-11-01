Дома в Челябинске затопило «борщом»

Коммунальные аварии в начале отопительного сезона — не редкость, но нескольким домам в Челябинске «повезло»: их затопило не водой, а борщом. Впрочем, аппетитным этот сюрприз не назвать: в соседнем суповом комбинате прорвало канализацию, и вокруг домов (а также в подвалах) несколько дней плавал протухший бульон с кусочками свеклы.
Первые багровые лужи во дворе у многоэтажек появились еще 27 октября, рассказывает телеграм-канал Mash Урал. Местный Водоканал объяснил, у жилых домов и предприятия общий канализационный сток. Жидкость несколько раз откачивали, но она возвращалась. Жители даже вызывали ассенизатором самостоятельно, но проблема не решалась несколько дней: в воздухе стоял густой запах, а все окна и двери в подъездах были открыты, чтобы впустить хоть немного свежего воздуха.
1 ноября проблема наконец разрешилась — как пишут «Аргументы и факты — Челябинск», благодаря прокуратуре. Как сообщили ее сотрудники, причина затопления — засор в коллекторе, который вызвал большой объем отходов свеклы. Кто именно на производстве сбросил столько овощей в канализацию, следователи пока уточняют. Главное, как пишет газета — теперь авария устранена. Как скоро жители домов будут готовы поесть борщ, издание не уточнило.
Ранее рассказывали, что именно нельзя смывать в унитаз — советуем прочитать, чтобы такая ситуация больше не повторилась.