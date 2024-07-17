Дома не усидеть. Как уберечь ноги при повышенной нагрузке

Вьетнамки используйте только на пляже, а во всех остальных местах носите лёгкую, но закрытую обувь строго по размеру (чтобы не натереть ноги) и с хорошей фиксацией на стопе. Ведь если туфля ежеминутно пытается слететь с ноги, мы неестественно перенапрягаем мышцы, стараясь удержать её. Если в отпуске планируете хайкинг по пересечённой местности, возьмите пару трекинговых ботинок с рифлёной подошвой и с поддержкой голеностопа.