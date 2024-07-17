Дома не усидеть. Как уберечь ноги при повышенной нагрузке

Наш эксперт — исполнительный директор Ассоциации медицинских центров и врачей «Лига подиатрии» Ольга Чижевская.
Риск 1. Возросшая активность
Летом мы штурмуем экотропы или наматываем десятки тысяч шагов на экскурсиях. Нетренированные мышцы и связки закономерно подводят. В сезон отпусков чаще случаются вывихи и растяжения нижних конечностей.
Что делать
Ежедневно носите индивидуальные ортопедические стельки (ортезы). Они обладают не только профилактическим, но и лечебным действием: удерживают стопы в правильном положении, компенсируют имеющиеся деформации и защищают от травм, поскольку улучшают паттерн ходьбы, снимая излишние нагрузки с таза, бёдер и спины.
Укрепляйте мышцы стоп. Особенно важно прорабатывать мелкие мышцы, расположенные в глубине стопы. Они отвечают за стабилизацию тела при отталкивании от поверхности. Прокачать их можно, даже сидя за рабочим столом. Разместите на полу небольшое полотенце и комкайте его с помощью пальцев ног. Затем покатайте всей стопой теннисный или резиновый мячик с шипами — он простимулирует рецепторы стопы.
Дома практикуйте ходьбу на цыпочках, а также на внешней и внутренней сторонах стопы. Стойте на пальцах утром и вечером, пока чистите зубы. Обзаведитесь балансировочной подушкой (резиновый диск, наполненный воздухом) для тренировки равновесия.
Ходите босиком. На стопе масса рефлексогенных зон, поэтому такие прогулки положительно влияют на весь организм. Хождение босиком по траве, гальке или песку заставляет наши мышцы работать интенсивнее. Улучшается микроциркуляция, уменьшаются застойные явления, уходит накопившееся за день напряжение.
Делайте ножные ванны. Например, с магниевой солью. Они помогают снимать напряжение в мышцах, уменьшают отёки. Достаточно 3 ст. ложек соли на ванночку.
Риск 2. Открытая обувь
Сланцы или босоножки не защитят ноги от ударов о камни или от порезов осокой.
Что делать
Вьетнамки используйте только на пляже, а во всех остальных местах носите лёгкую, но закрытую обувь строго по размеру (чтобы не натереть ноги) и с хорошей фиксацией на стопе. Ведь если туфля ежеминутно пытается слететь с ноги, мы неестественно перенапрягаем мышцы, стараясь удержать её. Если в отпуске планируете хайкинг по пересечённой местности, возьмите пару трекинговых ботинок с рифлёной подошвой и с поддержкой голеностопа.
Риск 3. Потливость
Летом происходит всплеск заражений грибковыми инфекциями. Для этого необязательно босиком ходить в банях, аквапарках и бассейнах. Возбудители микозов могут дремать в вашей собственной коже. Но повышение температуры внутри обуви, обильное потоотделение провоцируют их активность.
Что делать
Выбирайте обувь из дышащих материалов (натуральная кожа или текстиль), чаще мойте ноги прохладной водой. Используйте тальк для ног. Делайте ножные ванночки из коры дуба. Для дополнительного противогрибкового эффекта можно добавить несколько капель эфирного масла гвоздики или чайного дерева.
Риск 4. Частый педикюр
Лето — самое время «выгуливать» модный педикюр. Некоторые ходят в салон каждую неделю, чтобы ещё разок отшлифовать пятки. Но частое шлифование может вызвать более сильное нагрубание кожи как защитную реакцию — появятся натоптыши и мозоли.
Что делать
Выполнять эту процедуру можно не чаще чем раз в 3 недели. А чтобы кожа стоп стала нежной, делайте ванночки с сушёными лепестками роз. Их заваривают кипятком и настаивают 10 минут. Для усиления аромата можно добавить в раствор по 5 капель розового и лавандового масла. Следующий этап — массаж с успокаивающим маслом (лавандовым, розмариновым).
Риск 5. Загар
Нанося на тело санскрин, мы забываем про тыльную сторону стоп. Расплата за это — ожоги и даже волдыри. В худшем случае можно заработать меланому.
Что делать
В знойный день наносите солнцезащитный крем на стопы и сверху, и снизу.