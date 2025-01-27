Дом принцессы Дианы унаследует британский актер

Дом, занимающий более 13 000 акров, является родовым поместьем семьи Спенсер на протяжении более пяти столетий. По этой причине, как утверждают журналисты, собственность перейдет к сыну графа Спенсера, брата принцессы Дианы. Несмотря на то, что у Луи Спенсера есть три старшие сестры, он станет новым владельцем недвижимости, так как по правилам поместье передается старшему сыну, а не первенцу.