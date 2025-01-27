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Дом принцессы Дианы унаследует британский актер

Поместье Элторп, в котором принцесса Диана провела детство, унаследует ее племянник, актер Луи Спенсер.

Источник: Reuters

Об этом сообщает издание The Mirror.

Дом, занимающий более 13 000 акров, является родовым поместьем семьи Спенсер на протяжении более пяти столетий. По этой причине, как утверждают журналисты, собственность перейдет к сыну графа Спенсера, брата принцессы Дианы. Несмотря на то, что у Луи Спенсера есть три старшие сестры, он станет новым владельцем недвижимости, так как по правилам поместье передается старшему сыну, а не первенцу.

В детстве Луи Спенсер вместе с сестрами рос в южноафриканском Кейптауне, там же окончил колледж, а высшее образование получил в университете Эдинбурга. Сейчас он ведет скрытный образ жизни по сравнению с его знаменитыми членами семьи. Племянник принцессы Дианы числится в агентстве талантов Tavistock Wood.

«Он очень скрытный и спокойно справляется со своими делами. Он очень талантливый актер и, я думаю, у него будет блестящая карьера. Он вам понравится. Он очень сдержанный и искренний, порядочный, добрый и высокий», — рассказал источник издания The Telegraph.

На днях стало известно, что племянницы принцессы Дианы снялись для обложки журнала Tatler. Амелия и Элиза Спенсер позировали в черных вечерних нарядах от брендов Balenciaga, Oscar de la Renta, Coperni, Schiaparelli и в украшениях легендарных ювелирных брендов: Bvlgari, Chaumet, Moussaieff, David Morris. Вместе с ними позировала Леди Китти.