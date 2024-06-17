Дом Наполеона в Калининградской области превратят в музей-гостиницу

Историческое здание находится в городе Правдинске, недалеко от Калининграда. В последние годы оно было заброшено, и только в 2023 году у него появился владелец, об этом сообщает «Интерфакс».
На первом этаже планируется разместить кафе, а на двух других — гостиничные номера. Помимо этого, часть здания используют для создания военно-исторического музея, посвященного сражению под Фридландом. Здесь планируется разработать уникальный туристический комплекс, включающий в себя элементы Наполеоновских войн. Новому владельцу власти предоставили финансирование в размере 60 миллионов рублей для проведения реставрации.
Список источников
1. «Интерфакс». URL:
Автор: Елизавета Чеботарева