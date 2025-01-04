Дом из сериала «Во все тяжкие» выставили на продажу

«Во все тяжкие» многие считают лучшим телесериалом в истории человечества: 62-серийная история об учителе химии, раке и метамфетамине получила море наград и имеет миллионы поклонников по всему миру. Сериал завершился уже 10 лет назад, но память о нем не утихает до сих пор.
Особенно большой след шоу оставило на городке Альбукерке в штате Нью-Мексико, в котором происходило действие сериала, и где его и снимали: Уолтер Уайт и Джесси Пинкман стали настоящими героями города. Недавно губернатор штата даже попросил Брайана Крэнстона, актера, сыгравшего главную роль, сняться в социальной рекламе, направленной на борьбу с мусором в городе.
Теперь же настоящие фанаты могут стать еще ближе к миру любимого сериала — купить дом, где жила семья главного героя. Впрочем, как пишет The Independent, для этого придется раскошелиться: дом с участком продают за 4 миллиона долларов (320 миллионов рублей).
Дом принадлежит Джоанне Кинтана, которая вовсе не собиралась стать знаменитой. Ее родители купили дом в 1970-х и жили здесь в течение 52 лет. Здесь же они вырастили саму Дженни, ее братьев и сестер.
Но однажды в 2006 году в их дверь дома постучал голливудский агент с предложением предоставить его для съемок пилотной серии сериала. Семья согласилась, и через несколько месяцев на территории дома вовсю развернулись съемки.
Жильцы оставались на площадке, общались с актерами, а мама Кинтаны, по воспоминаниям девушки, часто пекла для съемочной группы печенье.
Вокруг дома снимались только уличные сцены, а интерьеры студия отстроила в павильоне, но даже так съемочная группа и жильцы регулярно находились в тесном контакте.
В какой-то момент дом обнаружили фанаты, и с тех пор к нему стекаются толпы поклонников — иногда за день Кинтана насчитывала до сотни машин.
Она вспоминает знаменитую сцену с пиццей, которую герой Крэнстона закидывает на крышу дома: «на дорожке выставили целый ряд целых нетронутых пицц с пепперони на случай, если Брайан промажет в первом дубле. Но он не промазал».
Теперь же фанаты сериала сами регулярно пытаются пролезть к дому и закинуть на его крышу пиццу, чтобы повторить поступок своего героя.
Чтобы обезопасить себя, семье пришлось возвести вокруг участка металлический забор и установить камеры наблюдения. Недавно родителей не стало, и девушка решила продать дом — по ее словам, она устала бороться за собственный покой и хочет оставить прошлое в прошлом.
Рынок недвижимости в Альбукерке — не самый поражающий воображение: средняя цена за дом здесь колеблется в районе 400 тысяч долларов. Если оценивать дом Кинтаны сам по себе, он, по словам риелторов, тянет максимум на 340 тысяч. Но хозяйка жилья уверена, что слава знаменитого сериала играет гораздо большую роль, нежели фактические стены дома, поэтому назначила цену за дом 4 миллиона.
Местный риелтор Дэвид Кристенсен, выставивший недвижимость на продажу, рассказал, что начал объявление с предложения «купить себе кусочек популярной культуры», и звонки посыпались почти сразу. Впрочем, риелтор предполагает, что скорее всего дом приобретет какой-нибудь предприниматель, который превратит его в музей или будет сдавать посуточно — для обычных жильцов цена все-таки высоковата.
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