Дом из сериала «Во все тяжкие» выставили на продажу

«Во все тяжкие» многие считают лучшим телесериалом в истории человечества: 62-серийная история об учителе химии, раке и метамфетамине получила море наград и имеет миллионы поклонников по всему миру. Сериал завершился уже 10 лет назад, но память о нем не утихает до сих пор.