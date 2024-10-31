Дом из «Очень странных дел» появился на Airbnb

Поклонники шоу и профессиональные декораторы украсили каждый элемент в доме и воссоздали мир сериала в каждой детали. В доме есть 75-дюймовый телевизор, на котором можно пересмотреть любимый сериал, фигурки и кубики для партии в настольную игру «Подземелья и драконы», пластинки с песнями Joy Division, игровая приставка Amiga 500 и даже внедорожный велосипед BMX как в сериале, который можно взять покататься.