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Дом из «Очень странных дел» появился на Airbnb

Каждый фанат сериала может снять его всего за 350 долларов.

Георгий Мазуркевич
Автор ВФокусе Mail
Источник: Airbnb

Сериал «Очень странные дела» рассказывает о приключениях компании детей в маленьком городке Хокинс в штате Индиана, где начинают происходить разные загадочные события. У популярного сериала вышло уже 4 сезона, а пятый и последний выпустят только в следующем году.

Но, как утверждает The Hollywood Reporter, любой поклонник шоу может прикоснуться к его частичке уже сейчас: тот самый знаменитый дом, в котором снималась существенная часть сериала, выставили на Airbnb, и любой желающий может снять его на ночь — если, конечно, успеет.

Дом находится в 20 минутах езды от аэропорта Хартфилд-Джексон в Атланте. Внутри — три спальни и две ванные комнаты. Общая площадь жилья — 171 м². Стоимость — 350 долларов в будни и 750 в выходные.

Поклонники шоу и профессиональные декораторы украсили каждый элемент в доме и воссоздали мир сериала в каждой детали. В доме есть 75-дюймовый телевизор, на котором можно пересмотреть любимый сериал, фигурки и кубики для партии в настольную игру «Подземелья и драконы», пластинки с песнями Joy Division, игровая приставка Amiga 500 и даже внедорожный велосипед BMX как в сериале, который можно взять покататься.

Сериал сам соткан из признаний в любви к разным фильмам, музыке и другим произведениям массовой культуры из 1980-х, так что найти себе развлечение сможет каждый — хотя есть здесь и тематические украшения, связанные именно с сюжетом происходящего, вроде алфавита из рождественских фонариков, с помощью которого герои разговаривали с миром Обратной стороны.

Ранее рассказывали про дом, который воссоздает мир мультфильма «Головоломка-2» — в нем тоже можно поселиться.