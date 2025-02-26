Дом хирурга: как выглядела хирургическая клиника в Древнем Риме

В 1989 году рабочие в городе Римини в Италии обнаружили древние руины с разными хирургическими инструментами, которые веками лежали нетронутыми в клинике римского хирурга, открывая новые захватывающие подробности о медицинской практике в античном мире. Об этом рассказали в издании National Geographic.
Историческое чудо Италии
Аримин, некогда входивший в состав этрусской цивилизации на севере Италии, был завоеван Римской республикой и получил своё латинское название в 268 году до н. э. Будучи важным портом, он позже располагался на пересечении Виа Эмилия (дороги, соединявшей восточное побережье с северной частью итальянского полуострова) и Виа Фламиниа (дороги, ведущей в Рим).
Историки благодаря знанию о гавани получили широкое представление о месте Ариминума в римском мире, но они меньше знали о том, какой была там повседневная жизнь. Открытие 1989 года изменило ситуацию.
Археологи расширили зону исследования и начали серию ежегодных исследований, которые продолжались до 1997 года. В общей сложности они раскопали участок площадью около 700 квадратных метров, обнаружив артефакты разных временных отрезков, начиная с эпохи Римской империи и заканчивая поздним византийским периодом.
На этом месте находилась часть городской стены I века и три дома: самый старый из них был римским и использовался до III века, а второй и третий были византийскими.
Дом хирурга
Больше всего внимание археологов привлек первый из этих домов, который на протяжении многих лет перестраивался несколько раз. Последняя реконструкция произошла во второй половине II века нашей эры, когда в главных комнатах появились богатые мозаики и картины, а также были добавлены новые помещения.
Археологи смогли определить помещения типичного римского особняка: вестибюль, триклиний (где проводились банкеты, приемы и общественные собрания), несколько кубикул (комнат, которые обычно считались спальнями, но также служили для чтения или встреч) и уборную. Они также обнаружили остатки богато украшенного верхнего этажа, состоящего из нескольких комнат, включая кухню.
Что сделало этот дом таким особенным, так это вещи жившего там в начале III века человека. Среди останков было найдено впечатляющее количество хирургических инструментов — около 150, изготовленных из бронзы и железа в период с I по III век нашей эры.
Археологи также нашли ступки, которые, должно быть, использовались для приготовления и хранения лекарств. Судя по всему, в начале III века в этом доме располагалась частная клиника, или таберна медика, в которой были как учебные помещения, так и комната для медицинских консультаций.
Треть инструментов, найденных в доме, предназначались для операций на костях, глазах и миндалинах. Другие использовались для удаления грыж.
Инструменты варьировались от крючков и скальпелей для приспособлений для трепанации черепа. Последний представляет особый интерес для историков медицины, поскольку его конструкция соответствует письменному описанию предмета, оставленному врачом Галеном, который умер в начале III века.
Личность хирурга
В центре дома находилась комната с выложенной на стене мозаикой. В этой комнате было обнаружено наибольшее количество хирургических инструментов. В палате рядом с этим помещением на стене была надпись на латыни: Eutyches / homo bonus / hic habitat. / Hic sunt miseri. В переводе это означает «Эвтихий, хороший человек, живёт здесь. Здесь несчастные». Ученые предположили, что это написал пациент, которого лечил врач Эвтихий.
Исследователи полагают, что врач обучался в Греции и Малой Азии, где, помимо получения медицинских знаний, он приобрел культурные артефакты, которые взял с собой в свою резиденцию в Ариминуме.
Сложные хирургические инструменты, найденные в доме, позволяют предположить, что Евтихий специализировался на лечении травматических ранений и проведении операций. Поэтому вполне вероятно, что он получил по крайней мере часть своего образования в качестве военного врача в лагерях и на полях сражений Римской империи.
Внезапный конец
В середине или конце III века пожар уничтожил как Дом хирурга, так и большая часть северного Ариминума. Древние авторы сообщают, что во время правления императора Галлиена (совместно с его отцом с 253 по 260 год нашей эры, затем единолично с 260 по 268 год нашей эры) германские племена совершали набеги на Апеннинский полуостров, поэтому пожар в Ариминуме мог быть результатом столкновения с этими захватчиками.
Оружие, найденное на этом месте и относящееся к тому периоду, подтверждает эту гипотезу. Крыша дома обрушилась, а глинобитные стены упали, похоронив внутреннее убранство под слоем обломков.
Город Римини находился под властью Византии и франков, за него велись сражения во время гражданских войн в Италии в эпоху Возрождения. Несмотря на эти потрясения, слой обломков сохранил Дом хирурга почти на две тысячи лет.
Ранее в древнем городе Перге обнаружили мраморную скульптуру богини Афродиты.