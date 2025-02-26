Дом хирурга: как выглядела хирургическая клиника в Древнем Риме

В центре дома находилась комната с выложенной на стене мозаикой. В этой комнате было обнаружено наибольшее количество хирургических инструментов. В палате рядом с этим помещением на стене была надпись на латыни: Eutyches / homo bonus / hic habitat. / Hic sunt miseri. В переводе это означает «Эвтихий, хороший человек, живёт здесь. Здесь несчастные». Ученые предположили, что это написал пациент, которого лечил врач Эвтихий.