Дом — это крепость. Единственное жилье по ипотеке у банкрота не заберут

В случае прохождения процедуры банкротства физического лица, у человека не заберут единственное жилье, находящееся в ипотеке. Такой законопроект был принят сегодня Госдумой во втором чтении.
Дело в том, что в случае невыплат по иным, кроме ипотеки, займам, кредиторы сейчас могут обратиться в суд для реализации имущества должника. Но при этом, если он исправно платит ипотеку или живет в квартире, выданной во время несения воинской службы с помощью «Росвоенипотеки», реализация жилья по сути будет незаконной и человек может просто остаться на улице.
А в случае с Росвоенипотекой и вовсе сам должник не является плательщиком по ипотеке, сумму за него ежемесячно вносит МО.
«В связи с этим, в целях сохранения при личном банкротстве гражданина (в том числе военнослужащего) залогового жилья, являющегося единственным и пригодным для проживания жилья для этого гражданина и членов его семей, законопроектом предлагается внесение изменений в Федеральный Закон “О несостоятельности (банкротстве)”.
Согласно проекту закона, в ходе процедуры личного банкротства суд вправе утвердить отдельное мировое соглашение или план реструктуризации долгов гражданина, по условиям которых на жилье, обременное ипотекой (залогом) не обращается взыскание (указанное жилье не реализуется с публичных торгов, сохаранется за гражданином должником), при условии оплаты гражданином должником долга перед залоговым кредитором согласно условиям мирового соглашения или плана реструктуризации долгов.
Согласия иных кредиторов для утверждения судом указанных отдельных мирового соглашения или плана реструктуризации долгов гражданина не требуется", — сказано в пояснительной записке к законопроекту.
Закон разработан с целью создания дополнительной защиты имущественных и жилищных прав россиян, которые попадут под процедуру личного банкротства, пояснил aif.ru первый заместитель председателя комитета ГД по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.
«В этой ситуации на самом деле страдает не только гражданин, но и сами банки, поскольку жилье в процедуре банкротства продается с торгов за “три копейки”, как правило. И полученной суммы может не хватить даже для погашения той задолженности, того кредита, который человек брал у банка, предоставившего ипотеку. В некоторых случаях страдает и государство, когда, например, гражданин вкладывал в покупку квартиры материнский капитал или использовал военную ипотеку. Теперь у арбитражного суда появится возможность утверждать отдельное мировое соглашение или план реструктуризации долгов между должником и кредитором, требования которого обеспечены жильем, если оно является единственным. То есть, такое жилое помещение не будет выставлено на торги, а должник будет выплачивать сумму ипотечного кредита в полном размере по согласованному с кредитором графику. При этом на другое имущество россиянина это соглашение распространяться не будет», — рассказал он.