Дом — это крепость. Единственное жилье по ипотеке у банкрота не заберут

«В этой ситуации на самом деле страдает не только гражданин, но и сами банки, поскольку жилье в процедуре банкротства продается с торгов за “три копейки”, как правило. И полученной суммы может не хватить даже для погашения той задолженности, того кредита, который человек брал у банка, предоставившего ипотеку. В некоторых случаях страдает и государство, когда, например, гражданин вкладывал в покупку квартиры материнский капитал или использовал военную ипотеку. Теперь у арбитражного суда появится возможность утверждать отдельное мировое соглашение или план реструктуризации долгов между должником и кредитором, требования которого обеспечены жильем, если оно является единственным. То есть, такое жилое помещение не будет выставлено на торги, а должник будет выплачивать сумму ипотечного кредита в полном размере по согласованному с кредитором графику. При этом на другое имущество россиянина это соглашение распространяться не будет», — рассказал он.