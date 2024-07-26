Должны ли вы отвечать на рабочие звонки в отпуске

Правовые последствия работнику не грозят, даже если обязанность отвечать в отпуске на сообщения руководителей закрепляется в локальных трудовых актах.
А противоречия локальных норм работодателя императивным статьям 106 и 107 ТК «однозначно интерпретируются судами в пользу работников».
Однако, как замечает эксперт, игнорирование звонков руководителей в отпуске имеет отложенные карьерные и финансовые последствия для законопослушных работников.
Если работник заинтересован в карьерном продвижении, лояльности к нему работодателя или мотивирован материально, то игнорировать в отпуске звонки собственника, топ-менеджеров и вип-клиентов недопустимо.
Звонки коллег и сообщения аварийных подразделений достаточно эпизодически просматривать в текстовом виде и реагировать в зависимости от важности.
Если специалисты и младшие сотрудники игнорируют звонки начальства, это не наносит значимого ущерба бизнесу.
«Лояльность нижнеуровневого персонала работодателям не высока. Дефицит кадров позволяет им быстро найти новую работу и безнаказанно игнорировать в отпуске любые контакты с начальством», — объясняет юрист.
Руководители структурных подразделений (средний менеджмент) имеют в силу промежуточности грейдов высокую карьерную мотивацию.
Они по собственной инициативе положительно реагируют на коммуникации с вышестоящим начальством как «признак значимости и востребованности даже в отпуске».
Топ-менеджеры, мотивированные прибылью от компании и имеющие высокие зарплаты, несут фактическую солидарную ответственность за состояние бизнеса вместе с собственником.
По корпоративной этике они обязаны и в отпуске незамедлительно реагировать на звонки собственника в режиме 24/7, не оставляя без внимания срочных сообщений подчиненных.
Игнорирование собственника в отпуске расценивается как признак личной нелояльности и недостаточной преданности делу с долгосрочными карьерными и финансовыми последствиями.
Собственники и соучредители, несмотря на отсутствие у них непосредственных руководителей, всегда остаются на связи с бизнесом, так как это «их ребёнок».
Для сокращения операционной нагрузки во время отпуска собственники часто используют запасные телефонные номера для сверхважных звонков через личных помощников.
Регулярно проверяют текстовый контент в зависимости от состояния связи и типа отдыха.
По мнению эксперта, отпуск без связи с работодателем является серьезным карьерным испытанием сотруднику.
Если в период отпуска компания «не замечает отсутствие бойца» и не нуждается в коммуникации с ним — это может означать, что он лишний. Ведь без него система работает стабильно и можно сократить фонд зарплат.
Чаще всего с интенсивным беспокойством в отпуске со стороны работодателя сталкиваются сотрудники малых и средних компаний.
При этом в крупных бюрократических компаниях, госучреждениях и иностранных бизнесах работники практически полностью ограждены от срочных звонков руководителей в отпуске.
В таких структурах роль сотрудника многократно дублирована, а размер ущерба от отсутствия реакции в отпуске минимален в сравнении с размером работодателя.
По словам Меркулова, найти баланс сотруднику-отпускнику между желанием отдохнуть в тишине и сохранением лояльности работодателю, позволят следующее рекомендации:
- Планировать отпуск в период низкого сезона в бизнесе;
- Срочные задачи в проектах решать до отпуска за счёт дополнительного вечернего времени;
- Выгрузить с личного компьютера потенциально необходимый коллегам контент в редактируемом виде в облачное пространство, что позволит в срочной ситуации предоставить к нему доступ;
- Завести второй телефонный номер для экстренных звонков, сообщив его лишь руководителям, от которых зависит карьера. Основной номер на период отпуска полностью отключить;
- Сформировать письменный реестр незавершенных задач с контактной и сопроводительной информацией. Ознакомить с ним непосредственного руководителя и подменяющего коллегу;
- Информировать вип-контрагентов о предстоящем отпуске, снабдив их каналом «для экстренной связи»;
- Спровоцировать вопросы о срочных смежных задачах, выпавших из фокуса, заранее предупредив коллег, например, о предстоящем путешествии в формате «без связи в тундре и Арктике».
- В период отпуска не реагировать быстро на звонки и сообщения, перезванивая только через несколько часов. Иногда «супер-срочная» задача может сама успешно решиться без вас.
«Таким образом, работник, заинтересованный в карьерном и материальном росте, обязан реагировать на обращения начальства в отпуске, несмотря на формальное право это не делать», — подытожил Михаил Меркулов.