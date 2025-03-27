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Должны ли школы иметь комнаты для реабилитации детей-инвалидов

Эти помещения очень важны. Однако есть они далеко не во всех школах.

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Аргументы и факты

Образовательные организации стараются создавать комфортные условия для детей с особенностями по здоровью. Это реализация их права на полноценное образование. Кроме того, подходящие условия способствуют адаптации таких детей в социуме, их интеграции в общественной жизни. При этом сейчас далеко не у каждой школы есть все, что нужно для комфорта таких детей, сообщила адвокат по семейным и наследственным делам, преподаватель Университета им О. Е. Кутафина (МГЮА) Юлия Мухина «Мелу».

Она подчеркнула, что не существует норм закона, которые бы предписывали необходимость оборудовать комнаты для реабилитации учеников с особенностями по здоровью в каждой школе. Вместе с тем нынешняя политика, принимаемые меры и мероприятия подтверждают то, что таких мест с каждым годом становится больше.

Ранее стало известно, как в апреле 2025 года будут выплачивать детские пособия.