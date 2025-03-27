Должны ли школы иметь комнаты для реабилитации детей-инвалидов

Образовательные организации стараются создавать комфортные условия для детей с особенностями по здоровью. Это реализация их права на полноценное образование. Кроме того, подходящие условия способствуют адаптации таких детей в социуме, их интеграции в общественной жизни. При этом сейчас далеко не у каждой школы есть все, что нужно для комфорта таких детей, сообщила адвокат по семейным и наследственным делам, преподаватель Университета им О. Е. Кутафина (МГЮА) Юлия Мухина «Мелу».