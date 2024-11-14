Должны ли родители делать домашние задания вместе с детьми

В итоге научить ребенка самостоятельно делать уроки — это долгий процесс, требующий времени и участия взрослых на начальном этапе. Это может быть мама, папа, бабушка или приглашенный педагог, но важно, чтобы кто-то показал и научил ребенка не только предметам, но и самой организации выполнения домашних заданий. Другого пути к настоящей самостоятельности нет, констатирует Татьяна Швецова.