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Должны ли родители делать домашние задания вместе с детьми

Делать домашние задания за детей категорически не стоит — в этом случае учиться будут родители, а не ребенок. Но как же правильно организовать процесс выполнения домашних заданий? Об этом рассказала Татьяна Швецова, старший преподаватель МГПУ.

Елена Рогачева
Автор ВФокусе Mail
Источник: Freepik

На первый взгляд кажется, что достаточно просто сказать ребенку: «Иди делай уроки».

«Однако выполнение домашнего задания — это сложно организованный процесс, которому нужно научить, как и любому другому навыку. Никому ведь не придет в голову сразу поручить ребенку приготовить ужин, не показав предварительно, как это делается», — отмечает педагог.

Процесс выполнения домашних заданий эксперт советует разложить на простые составляющие.

Как научить ребенка работать самостоятельно

Начать стоит с выбора времени. Важно помочь ребенку понять, когда ему удобнее заниматься: сразу после школы или после отдыха, до тренировки или после. Есть дети, которым проще сделать уроки сразу, а есть те, кому нужно время на восстановление.

Следующий важный момент — определение временных затрат. Полезно провести эксперимент: засечь время выполнения одного задания, чтобы ребенок понял, сколько реально времени требуется на работу. Часто дети не осознают, куда уходит время — на отвлечения, игру с ручкой, разглядывание окна.

Существует два типа детей по отношению к началу работы. Одним легко начать, они с удовольствием открывают тетрадь, красиво подписывают «Домашняя работа», но потом отвлекаются. Другим сложно заставить себя сесть за уроки, но если начали — сделают все и даже больше.

По словам эксперта, важно определить, к какому типу относится ребенок, и помочь ему справиться с особенностями своего характера.

Для развития навыка концентрации можно использовать таймер: десять минут работы, три минуты отдыха. Это учит ребенка хотя бы на короткое время сосредотачиваться на задании.

Татьяна Швецова

Чем опасен родительский контроль

Родителям стоит помнить, что контроль в виде «виртуальной скалки» — постоянного надзора и угроз наказания — приводит к формированию внешней мотивации. Ребенок учится работать только под давлением: сначала родителей, потом учителей, затем начальства. В результате во взрослом возрасте человеку сложно заставить себя делать что-то без внешнего стимула, будь то изучение языка или занятия спортом.

Вместо контроля важно разделять с ребенком его учебную жизнь. «Спрашивать не “что ты получил?”, а “какое у тебя настроение?”, обсуждать не только оценки, но и впечатления, помогать определять собственные цели в учебе», — объясняет педагог.

Начальная школа — благодатное время, когда дети сами хотят быть отличниками или хорошистами. Важно помочь ребенку развить собственную рефлексию: какую оценку он хочет получить, что для этого нужно сделать, достаточно ли он постарался.

Задача родителей — не контролировать и требовать определенных оценок, а помогать ребенку достигать его собственных целей.

Только так формируется настоящая самостоятельность — не из страха наказания, а из понимания собственных желаний и умения их реализовывать.

В итоге научить ребенка самостоятельно делать уроки — это долгий процесс, требующий времени и участия взрослых на начальном этапе. Это может быть мама, папа, бабушка или приглашенный педагог, но важно, чтобы кто-то показал и научил ребенка не только предметам, но и самой организации выполнения домашних заданий. Другого пути к настоящей самостоятельности нет, констатирует Татьяна Швецова.