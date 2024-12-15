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Должна ли управляющая компания менять батареи?

Порой ответственность за замену радиаторов лежит на УК.

Источник: AP 2024

В некоторых случаях радиаторы отопления может заменить управляющая компания. Когда на новые батареи не нужно тратиться владельцу квартиры, рассказала aif.ru адвокат Елена Зарецкая.

«В соответствии со сложившейся практикой судов и мнению Минстроя России отопительное оборудование, установленное в квартирах без отключения электроснабжения (в этом случае они являются частью общедомовой системы отопления квартиры), является общедомовым имуществом, — пояснила эксперт. — Это означает, что управляющая организация обязана обеспечивать надлежащее содержание общего имущества квартиры, а значит, несет ответственность за радиаторы».

Однако, по словам адвоката, управляющая организация обязана заменить старый радиатор на новый только в том случае, если:

  • радиатор не обеспечивает достаточную температуру в жилом помещении и все попытки улучшить температуру радиатора с помощью чистки или других действий не увенчались успехом;
  • радиатор находится в аварийном состоянии. Радиатор находится в аварийном состоянии, и это подтверждается актом осмотра или экспертным заключением сотрудников управляющей компании.

«Как показывает судебная практика, управляющая компания не обязана заменять радиаторы в квартире только потому, что срок их службы истек, — добавила собеседница. — А вот если система отопления здания нуждается в замене, то владелец может потребовать, чтобы старая система отопления в его комнате также была заменена, поскольку она является частью коммунальной системы отопления. Однако если радиаторы оснащены отключающими устройствами, они считаются частью помещения квартиры, и расходы на их ремонт или замену должен нести собственник».