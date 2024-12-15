Должна ли управляющая компания менять батареи?

«Как показывает судебная практика, управляющая компания не обязана заменять радиаторы в квартире только потому, что срок их службы истек, — добавила собеседница. — А вот если система отопления здания нуждается в замене, то владелец может потребовать, чтобы старая система отопления в его комнате также была заменена, поскольку она является частью коммунальной системы отопления. Однако если радиаторы оснащены отключающими устройствами, они считаются частью помещения квартиры, и расходы на их ремонт или замену должен нести собственник».