Должна ли ложка стоять? Эксперт о том, как нужно выбирать сметану

Бывает, что привычная сметана вдруг оказывается с другим вкусом, другой густоты или сильнее обычного расслаивается. Это объясняется сезонностью. «В зависимости от того, чем питается животное (гуляет на пастбище или содержится в стойле), отличается состав молока, — поясняет эксперт. — Например, в “зимнем” молоке у жировых шариков оболочка более плотная. Предприятия пытаются компенсировать сезонность такими операциями, как пастеризация и гомогенизация, то есть высокотемпературной обработкой и воздействием на жировые шарики. Если это не очень удается или это делается с запозданием (молоко пришло другого качества, а сработали по прежней технологии), то могут быть изменения в готовом продукте, например, не сформироваться нужная густота или начаться небольшое расслоение. Обычно такое бывает в переходные периоды межсезонья».