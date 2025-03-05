Должен ли работник отвечать на звонки начальника в нерабочее время

Нередко начальники дают указания сотрудникам вне рабочего времени. Читайте в справке aif.ru, как реагировать на такие звонки, когда рабочий день давно закончился.
Имеет ли сотрудник право не отвечать на звонки в нерабочее время?
Да, имеет.
На какой закон можно ссылаться?
Роструд на портале «Онлайнинспекция.рф» пояснил, что в этом щепетильном вопросе сотрудник может ссылаться на статьи 106 и 107 Трудового кодекса Российской Федерации. В них сказано, что время отдыха — это время, в течение которого работник свободен от исполнения трудовых обязанностей и может распоряжаться им по своему усмотрению. К видам времени отдыха закон относит:
- перерывы в течение рабочего дня (смены);
- ежедневный (междусменный) отдых;
- выходные дни (еженедельный непрерывный отдых);
- нерабочие праздничные дни;
- отпуска.
В свою очередь, под рабочим временем трудовое законодательство (статья 91 ТК РФ) подразумевает время, в течение которого работник должен исполнять свои служебные обязанности, в соответствии с условиями трудового договора, правилами внутреннего распорядка учреждения и иными нормативными актами.
Поскольку работник свободен от исполнения трудовых обязанностей вне рабочего времени, он вправе вообще не отвечать на звонки начальника. А любые попытки требовать от сотрудника брать трубку — незаконны. То же самое касается и звонков в ночное время.
Так, в 2021 году Роструд в очередной раз напомнил работодателям о неправомерности эксплуатации сотрудников в нерабочее время. Поводом послужила жалоба одной сотрудницы, которую начальник заставлял брать с собой телефон в обеденное время, во время похода в туалет и отвечать на звонки в период отпуска.
«В течение перерыва для питания и отдыха вы вправе не выполнять поручения работодателя, а работодатель, в свою очередь, не вправе требовать от вас выполнение обязанностей в течение указанного перерыва», — ответили на письмо женщины специалисты по трудовому праву.
Что грозит работодателю за звонки в нерабочее время?
По мнению юристов, звонки сотрудникам в нерабочее время могут стать поводом для судебных разбирательств. Работник может потребовать от начальства возместить ему не только материальный, но и моральный ущерб за нарушение режима труда и отдыха.
Что насчет экстренных случаев?
Если в вашем трудовом договоре и других нормативных актах прописано, что в случае экстренных ситуаций может потребоваться оперативное реагирование, то звонки в нерабочее время допускаются. Особенно если речь идет о работе в компаниях, связанных с обеспечением жизнедеятельности населения (спасатели, врачи, коммунальщики