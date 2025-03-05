Должен ли работник отвечать на звонки начальника в нерабочее время

Роструд на портале «Онлайнинспекция.рф» пояснил, что в этом щепетильном вопросе сотрудник может ссылаться на статьи 106 и 107 Трудового кодекса Российской Федерации. В них сказано, что время отдыха — это время, в течение которого работник свободен от исполнения трудовых обязанностей и может распоряжаться им по своему усмотрению. К видам времени отдыха закон относит: