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Должен ли работник отвечать на звонки начальника в нерабочее время

Аif.ru отвечает на популярные вопросы читателей.

Источник: Freepik

Нередко начальники дают указания сотрудникам вне рабочего времени. Читайте в справке aif.ru, как реагировать на такие звонки, когда рабочий день давно закончился.

Имеет ли сотрудник право не отвечать на звонки в нерабочее время?

Да, имеет.

На какой закон можно ссылаться?

Роструд на портале «Онлайнинспекция.рф» пояснил, что в этом щепетильном вопросе сотрудник может ссылаться на статьи 106 и 107 Трудового кодекса Российской Федерации. В них сказано, что время отдыха — это время, в течение которого работник свободен от исполнения трудовых обязанностей и может распоряжаться им по своему усмотрению. К видам времени отдыха закон относит:

  • перерывы в течение рабочего дня (смены);
  • ежедневный (междусменный) отдых;
  • выходные дни (еженедельный непрерывный отдых);
  • нерабочие праздничные дни;
  • отпуска.

В свою очередь, под рабочим временем трудовое законодательство (статья 91 ТК РФ) подразумевает время, в течение которого работник должен исполнять свои служебные обязанности, в соответствии с условиями трудового договора, правилами внутреннего распорядка учреждения и иными нормативными актами.

Поскольку работник свободен от исполнения трудовых обязанностей вне рабочего времени, он вправе вообще не отвечать на звонки начальника. А любые попытки требовать от сотрудника брать трубку — незаконны. То же самое касается и звонков в ночное время.

У работодателя нет права беспокоить работника, тем более привлекать его к дисциплинарной ответственности за пропущенный звонок.

Так, в 2021 году Роструд в очередной раз напомнил работодателям о неправомерности эксплуатации сотрудников в нерабочее время. Поводом послужила жалоба одной сотрудницы, которую начальник заставлял брать с собой телефон в обеденное время, во время похода в туалет и отвечать на звонки в период отпуска.

«В течение перерыва для питания и отдыха вы вправе не выполнять поручения работодателя, а работодатель, в свою очередь, не вправе требовать от вас выполнение обязанностей в течение указанного перерыва», — ответили на письмо женщины специалисты по трудовому праву.

Что грозит работодателю за звонки в нерабочее время?

По мнению юристов, звонки сотрудникам в нерабочее время могут стать поводом для судебных разбирательств. Работник может потребовать от начальства возместить ему не только материальный, но и моральный ущерб за нарушение режима труда и отдыха.

Что насчет экстренных случаев?

Если в вашем трудовом договоре и других нормативных актах прописано, что в случае экстренных ситуаций может потребоваться оперативное реагирование, то звонки в нерабочее время допускаются. Особенно если речь идет о работе в компаниях, связанных с обеспечением жизнедеятельности населения (спасатели, врачи, коммунальщики и т. п.).