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Должен ли целевик отрабатывать 5 лет, если не получал стипендию

Обязан ли целевик отрабатывать пять лет после окончания вуза и касается ли это случаев, когда не было стипендии от предприятия? Объясняет декан факультета довузовской подготовки Московского Политеха Юрий Анфимов.

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail
Источник: РИА "Новости"

В разговоре с «Мелом» он рассказал, что, если студент поступил как целевик, но не получал стипендию от предприятия, он все равно должен отработать срок, указанный в договоре о целевом обучении.

По закону срок работы после учебы составляет не менее трех лет и не более пяти лет. Точный срок отработки должен быть прописан в конкретном договоре.

Важно, что обязательство отработать после получения образования не зависит от факта получения финансовой поддержки во время учебы.

«Это две разные составляющие договора о целевом обучении», — пояснил Юрий Анфимов.

Меры поддержки, включая стипендию от предприятия, — это отдельное условие договора, подчеркнул эксперт. Если их нет или их сократили, это не освобождает студента от обязательства отработать указанный срок.

Юрий Анфимов отметил, что договор о целевом обучении — это юридический документ, который устанавливает права и обязанности обеих сторон. Если у студента есть сомнения или вопросы относительно своих обязательств, нужно внимательно изучить договор и при необходимости обратиться за юридической консультацией.

Ранее эксперты рассказали, как государство помогает студентам с детьми.