Должен ли целевик отрабатывать 5 лет, если не получал стипендию

В разговоре с «Мелом» он рассказал, что, если студент поступил как целевик, но не получал стипендию от предприятия, он все равно должен отработать срок, указанный в договоре о целевом обучении.
По закону срок работы после учебы составляет не менее трех лет и не более пяти лет. Точный срок отработки должен быть прописан в конкретном договоре.
«Это две разные составляющие договора о целевом обучении», — пояснил Юрий Анфимов.
Меры поддержки, включая стипендию от предприятия, — это отдельное условие договора, подчеркнул эксперт. Если их нет или их сократили, это не освобождает студента от обязательства отработать указанный срок.
Юрий Анфимов отметил, что договор о целевом обучении — это юридический документ, который устанавливает права и обязанности обеих сторон. Если у студента есть сомнения или вопросы относительно своих обязательств, нужно внимательно изучить договор и при необходимости обратиться за юридической консультацией.
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