Должен ли целевик отрабатывать 5 лет, если не получал стипендию

Юрий Анфимов отметил, что договор о целевом обучении — это юридический документ, который устанавливает права и обязанности обеих сторон. Если у студента есть сомнения или вопросы относительно своих обязательств, нужно внимательно изучить договор и при необходимости обратиться за юридической консультацией.