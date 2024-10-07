Доля непьющих россиян за 20 лет выросла почти в два раза

«Отчетливее всего влияние строгих культурных и религиозных норм на паттерны потребления алкоголя можно наблюдать на примере Северо-Кавказского федерального округа — самого непьющего региона страны. Доля трезвенников там составила рекордные 71%, в то время как в других регионах России показатель колеблется от 45 до 50%», — сказано в сообщении ВЦИОМа.