Доля непьющих россиян за 20 лет выросла почти в два раза

По данным центра, в 2004 году россиян, которые говорили, что не употребляют алкоголь, составляла 27%. При этом в 2024 году она выросла до 48%.
«Отчетливее всего влияние строгих культурных и религиозных норм на паттерны потребления алкоголя можно наблюдать на примере Северо-Кавказского федерального округа — самого непьющего региона страны. Доля трезвенников там составила рекордные 71%, в то время как в других регионах России показатель колеблется от 45 до 50%», — сказано в сообщении ВЦИОМа.
По данным центра, помимо региона проживания употребление алкоголя также зависит от пола, уровня достатка и места работы.
«Россияне, не употребляющие алкогольные напитки, — чаще женщины (53 vs 43% мужчин), представители двух младших (54−61%) и самого старшего поколений (56%), а также работающие в бюджетных организациях (51 vs 39% среди работников коммерческих структур)», — сказано в сообщении.