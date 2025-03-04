Долой стереотипы: можно ли мужчине пользоваться женской косметикой

Первое, что стоит отметить, — это физические особенности кожи мужчин и женщин. Кожа мужчин в среднем в два раза толще и плотнее, чем у женщин. Это приводит к тому, что мужчины обычно не сталкиваются с такими распространенными проблемами, как тонкая кожа, выраженные морщины или вялость. Тем не менее за счет большей плотности кожи у мужчин наблюдается более «тяжелый» тип старения — провисание кожи, образование носогубных морщин, второго подбородка и брылей.