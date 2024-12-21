Долой дефицит! Как кормить ребенка, чтобы он был здоров

Казалось бы, мы для них — всё. Благодаря нам они ни в чем не нуждаются и имеют всё, о чем мы в их возрасте не могли и мечтать. Но, оказывается, самого главного, того, от чего зависит их здоровье и продолжительность жизни, наши дети зачастую недополучают. Каких именно микроэлементов им не хватает, и почему эти дефициты нужно срочно восполнять, aif.ru рассказали эксперты.
Всем известно, что еда должна быть не только вкусной, но и полезной. Эта набившая оскомину истина, которую мы привыкли пропускать мимо ушей, на самом деле жизненно важна. Ведь, по мнению врачей, сбалансированный рацион способен предотвратить до 80% инфарктов и инсультов, а с возрастом и большинство случаев диабета второго типа.
Раньше, чем с пеленок
Но чтобы жить долго и здорово, о правильном питании надо задуматься сызмальства, ведь все привычки у нас закладываются в детстве. А лучше — еще раньше, ведь от того, каково питание женщины во время беременности и при грудном вскармливании, зависит, насколько здоровым, умным и успешным будет ее малыш, когда вырастет.
Поэтому очень важно, чтобы поступление незаменимых веществ было регулярным во время беременности и кормления — ведь в материнском молоке есть полезные бактерии (лактобациллы и бифидобактерии), а также иммуноглобулины, необходимые для формирования здоровой микробиоты кишечника новорожденного, от которой зависит его иммунитет. Кроме того, хорошая микробиота снижает склонность ребенка к аллергиям.
Формирование здорового микробиома невозможно и без потребления достаточного количества омега-3 жирных кислот. Эти кислоты также влияют на липидный профиль, здоровье сердца и развитие головного мозга.
«У женщин, не испытывавших дефицита омега-3 во время беременности, реже происходят преждевременные роды, перинатальные потери, а их новорожденные дети реже нуждаются госпитализации. Кроме того, судя по исследованиям, дети. которые во внутриутробном периоде были хорошо обеспечены полезными нутриентами, в том числе омега-3-кислотами, показывают более благоприятное поведение, а также метаболическое физиологическое здоровье», — отмечает доцент, гастроэнтеролог, ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н. И. Пирогова ДГКБ имени Н. Ф. Филатова, руководитель гепатобилиарного центра ДГКБ им. Н. Ф. Филатова, кандидат медицинских наук Мария Ипатова.
Витаминно-минеральный голод
«Если дошкольник питается неправильно, ему в будущем будут грозить нарушения физического и нервно-психического развития, проблемы с иммунитетом, функциональные нарушения работы пищеварительного тракта, болезни обмена веществ. Из-за этого он проживет на 2,5 года меньше, чем мог бы», — говорит врач-диетолог, профессор, заслуженный деятель науки РФ, академик РАН, научный руководитель ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», главный специалист-диетолог Минздрава России, доктор медицинских наук Виктор Тутельян.
Большинство родителей озабочены лишь тем, чтобы чадо было сыто. Но не калориями едиными жив ребенок, ему точно так же для полноценного развития жизненно необходимы многие витамины и микроэлементы. По данным Всемирной организации здравоохранения, около 30 млн российских детей имеют микронутриентные дефициты.
«Причем, у подавляющего большинства (70%) наших детей имеется множественный дефицит, нехватка как минимум трех витаминов»", — обеспокоена врач-гастроэнтеролог ведущий научный сотрудник лаборатории возрастной нутрициологии, кандидат медицинских наук Адиля Сафронова.
Причинами витаминно-минерального голода у детей эксперт называет не только их пристрастие к фастфуду и то, что современная рафинированная и обработанная пища бедна полезными веществами, но и то, что именно в детско-подростковом возрасте повышена потребность в этих нутриентах. Это связано с активным физическим развитием детей, а также повышенными психоэмоциональными нагрузками, которые они переживают.
Особого внимания, как подчеркнула Адиля Сафронова, требуют юные спортсмены, а также дети, имеющие проблемы с массой тела (причем, речь не только об избытке, но и о недостатке веса). А также в группе риска — дети, которые имеют нарушения в работе органов ЖКТ, а также те, кто вынужден на постоянной основе принимать те или иные лекарственные препараты. Для них сбалансированное питание с учетом возрастных особенностей, дополненное витаминами и минералами, имеет первостепенное значение.
Чего и сколько добавить?
Чаще всего российским детям не хватает железа, йода, фолиевой кислоты, витамина А, кальция и цинка. «66% детей в нашей стране независимо от их возраста недостает витаминов группы В, почти 80% страдают дефицитом бета-каротина, у каждого третьего и даже чаще есть нехватка витамина Е», — говорит Адиля Сафронова.
Среди особо важных дефицитов эксперты также назвали нехватку:
- витамина D. Его недостаток приводит к хроническим и инфекционными заболеваниям, проблемам в развитии скелетно-мышечной системы. Но есть и другая сторона медали: сегодня этот популярный витамин-гормон многие взрослые и дети употребляют в слишком больших, не профилактических, а лечебных дозах. А поскольку этот жирорастворимый витамин умеет накапливаться в печени, могут возникнуть серьезные побочные эффекты. Бесконтрольный прием высоких доз недопустим, их может назначать только врач. Поэтому эксперты рекомендуют давать детям витамин D в физиологических пределах потребления: А именно: 400 МЕ для детей до 1 года, 600 МЕ — после года. Есть удобная форма приема для детей, например, мармеладные пастилки на основе полезного для микрофлоры кишечника пектина с кальцием и витамином D3. В таких пастилках содержится суточная норма витамина D — 600 МЕ, дополненная оптимальной дозировкой кальция.
- омега-3 жирные кислоты. Они важны для здорового сердца и сосудов, а также для головного мозга ребенка. Кром того, они служат профилактике неалкогольной жировой болезни (стеатоз) печени, которая, к сожалению, сегодня встречается не только у взрослых, но и, по данным международных исследований, у 7% детей во всем мире. Первопричина — эпидемия лишнего веса и ожирения у детей, которая захватывает весь мир и нашу страну. Чтобы не дать стеатозу печени прогрессировать — а он может привести к более серьезным заболеваниям — важно не только сбалансировать рацион ребенка, ограничив в нем количество жирного и сладкого, но и обеспечить его омегой. Особенно это важно для детей, которые не едят рыбу. Например, «Тройная Омега-3 950 мг ЭПК и ДГК», может быть назначена как взрослым, так и подросткам. Ее получают из диких глубоководных рыб методом холодного прессования, что позволяет обеспечить высокую дозировку в каждой капсуле. А молекулярная дистилляция позволяет очистить продукт от солей тяжелых металлов, которые накапливаются в рыбе.
Какую диету предпочесть
«Избыточный жир влияет на печень практически так же, как и алкоголь», — добавляет ведущий научный сотрудник отделения педиатрической гастроэнтерологии, гепатологии и диетотерапии ФГБУН, профессор кафедры диетологии и нутрициологии ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, доктор медицинских наук Елена Павловская. — Поэтому важно уделять внимание профилактике ожирения и борьбе с лишним весом у детей. Чтобы помочь им похудеть, недостаточно только разработать правильный рацион и уровень физической активности, работа должна быть проведена комплексная. В частности, большая роль должна отводиться и нутритивной поддержке. Оптимальным выбором питания может стать средиземноморская диета, подразумевающая высокое потребления сезонных овощей и фруктов, бобовых, цельных злаков, нежирных сортов мяса, рыбы, молочных продуктов. Желателен отказ от сладкого, полуфабрикатов, усилителей вкуса и консервантов. А использование витаминно-минеральных комплексов и добавок — надежный способ обеспечить детей всеми необходимыми микронутриентами, способствуя их правильному росту и развитию".