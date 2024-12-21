Долой дефицит! Как кормить ребенка, чтобы он был здоров

Казалось бы, мы для них — всё. Благодаря нам они ни в чем не нуждаются и имеют всё, о чем мы в их возрасте не могли и мечтать. Но, оказывается, самого главного, того, от чего зависит их здоровье и продолжительность жизни, наши дети зачастую недополучают. Каких именно микроэлементов им не хватает, и почему эти дефициты нужно срочно восполнять, aif.ru рассказали эксперты.