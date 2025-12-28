Долина не выселилась из квартиры после выхода прощальной песни

Певица Лариса Долина не выселяется из пятикомнатной квартиры в Хамовниках, которую продала Полине Лурье, сообщила в беседе с aif.ru адвокат покупательницы Светлана Свириденко.
25 декабря Мосгорсуд принял решение о выселении певицы Долиной из квартиры в Хамовниках. За несколько дней до этого — 16 декабря — Верховный суд РФ признал право собственности за покупательницей квартиры Полиной Лурье.
Спустя несколько часов после того, как суд принял решение о выселении, Долина выпустила песню «Последнее прощай». Там, в частности, есть строчки: «Последнее прощай, и сердце бьется сильно, эмоции молчат, хоть боль невыносима».
Свириденко, комментируя выход новой песни артистки, отметила, что она пока не выселяется.
«Отличный голос, отличная песня! Пока не выселяется!» — сказала она.
Юристы полагают, что Долина может затянуть переезд до конца новогодних каникул. Она просила у Лурье ранее дать ей время на сборы, но покупательница отказала.