Долина не выселилась из квартиры после выхода прощальной песни

25 декабря Мосгорсуд принял решение о выселении певицы Долиной из квартиры в Хамовниках. Спустя несколько часов она выпустила прощальную песню.

Источник: Аргументы и факты

Певица Лариса Долина не выселяется из пятикомнатной квартиры в Хамовниках, которую продала Полине Лурье, сообщила в беседе с aif.ru адвокат покупательницы Светлана Свириденко.

25 декабря Мосгорсуд принял решение о выселении певицы Долиной из квартиры в Хамовниках. За несколько дней до этого — 16 декабря — Верховный суд РФ признал право собственности за покупательницей квартиры Полиной Лурье.

Спустя несколько часов после того, как суд принял решение о выселении, Долина выпустила песню «Последнее прощай». Там, в частности, есть строчки: «Последнее прощай, и сердце бьется сильно, эмоции молчат, хоть боль невыносима».

Свириденко, комментируя выход новой песни артистки, отметила, что она пока не выселяется.

«Отличный голос, отличная песня! Пока не выселяется!» — сказала она.

Юристы полагают, что Долина может затянуть переезд до конца новогодних каникул. Она просила у Лурье ранее дать ей время на сборы, но покупательница отказала.