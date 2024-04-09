Долгожители старше 110 лет раскрыли секреты здоровой жизни в старости

Геронтологи и врачи всего мира много лет пытаются найти ключик к долголетию. Образ жизни, питание, спорт, генетика, экологическая ситуация — всё это, конечно, играет свою роль. Но сами долгожители признаются, что у них есть свои секреты — и некоторые из них очень удивляют. Vokrugsveta.ru собрал несколько советов от жителей этой планеты, перешагнувших 110-летний рубеж.
Пить сырые яйца
Эмма Морано умерла в 2017 году, когда ей было 117. В интервью итальянка признавала: конечно, у нее хорошая генетика. Но, кроме того, она считала, что дожить до столь преклонных лет ей позволяли обычные куриные яйца: на протяжении 90 лет в ее рационе ежедневно было три яйца, два из которых — сырые.
Не выходить замуж
Когда-то Эмма развелась с мужем-тираном и утверждала, что, избавившись от доминирования, продлила себе жизнь. А вот уроженка Шотландии Джесси Галлан, которая всего несколько месяцев не дожила до 110 лет, вообще старалась избегать мужчин.
«Я старалась побольше заниматься спортом, каждое утро съедала тарелку теплой овсянки и никогда не была замужем — от мужчин больше проблем, чем пользы», — вот три ключевых вещи, которые она озвучивала в интервью.
Есть свиные ушки и ножки
Старейшая из ныне живущих монахинь — Инах Канабарро Лукас из Бразилии. Ей 115 лет, и она верит в силу молитвы. О своей набожности говорила и американка Джералин Тэлли, скончавшаяся в 116 лет. Впрочем, у Тэлли был еще один секрет долголетия — диета богатая свининой. Она подчеркивала: есть надо свиные ушки и ножки.
Включить в рацион мороженое, эклеры и вино
Многие долгожители верят — жизненные силы в них поддерживают определенные продукты (и это точно не те блюда, которые рекомендуют в рамках здорового образа жизни диетологи). Так, Ричард Овертон, доживший до 112 лет, говорил, что каждый день ест мороженое. 114-летняя Этель Катерхэм не могла отказать себе в шоколадном эклере.
А Жанна Кальман — старейшая из когда-либо живших на Земле людей, чьи даты рождения и смерти документально подтверждены — утверждала, что прожить до 122 (!) лет ей помогли оливковое масло и шоколад. А еще — но, это, конечно, не руководство к действию — мисс Кальман каждый день пила портвейн и бросила курить только за пять лет до смерти.
Делать массаж с оливковым маслом
114-летний Бернардо Лапалло из Бразилии утверждал: он каждый день встает между половиной четвертого и четырьмя часами утра.
«Я иду гулять, потом принимаю душ и обязательно натираю тело оливковым маслом, — рассказывал латиноамериканский долгожитель. — Затем готовлю завтрак и разгадываю кроссворды — тренирую мозг. И еще стараюсь не нервничать: еще мой папа говорил мне, что стресс — убийца».
Не есть досыта
Японец Дзироэмон Кимура умер в 2013 году, когда ему было 113 лет. Журналистам мужчина рассказывал, что каждое утро встает с восходом солнца, обязательно читает газет и — самое главное — встает из-за стола с легким чувством голода.
«Я должен быть сыт максимум на 80%», — говорил житель Страны восходящего солнца.