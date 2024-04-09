Долгожители старше 110 лет раскрыли секреты здоровой жизни в старости

Эмма Морано умерла в 2017 году, когда ей было 117. В интервью итальянка признавала: конечно, у нее хорошая генетика. Но, кроме того, она считала, что дожить до столь преклонных лет ей позволяли обычные куриные яйца: на протяжении 90 лет в ее рационе ежедневно было три яйца, два из которых — сырые.