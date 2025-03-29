Долгожданный финал: кто вырвал победу в шоу «Один в один»

В пятницу 28 марта зрители шоу «Один в один» наконец-то увидели грандиозный финал проекта. На этот раз участники сами выбирали себе образ для последнего выступления, так что судьба победителя полностью зависела от него самого. О том, кто стал победителем проекта «Один в один» — в материале URA.RU.