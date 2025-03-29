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Долгожданный финал: кто вырвал победу в шоу «Один в один»

В пятницу 28 марта зрители шоу «Один в один» наконец-то увидели грандиозный финал проекта. На этот раз участники сами выбирали себе образ для последнего выступления, так что судьба победителя полностью зависела от него самого. О том, кто стал победителем проекта «Один в один» — в материале URA.RU.

На финальный выпуск шоу «Один в один» пришел Филипп Киркоров.

Что такое шоу «Один в один»

«Один в один» — это музыкальная программа, в которой артисты перевоплощаются в настоящих легенд эстрады. Участник должен идеально воплотить на сцене образ героя: начиная от вокала и заканчивая мимикой и движениями.

Артистов оценивают члены жюри, выставляя баллы за выступления. В каждом новом выпуске баллы суммируются, и в итоге побеждает тот, кто наберет больше всего очков за весь сезон. В течение сезона есть бессменные члены жюри, артист Юрий Стоянов, оперная певица Марина Мещерякова и актер Алексей Чумаков. Каждую новую серию к ним присоединяется гостевой судья. В финале им стал Филипп Киркоров.

В текущем сезоне выступают: Мария Зайцева, Вячеслав Макаров, Алиса Мон, Жан Милимеров, Нодар Ревия, Арсений Бородин, Надежда Ангарская, Валерия Ланская, Юлия Савичева и Родион Газманов.

Как прошел финал шоу «Один в один»

Финальный выпуск начался с неожиданного сюрприза: ведущие Николай Басков и Клава Кока решили тоже перевоплотиться и выступили с песней «Felicita» в образах Аль Бано и Ромины Пауэр.

Родион Газманов в образе Владимира Преснякова

Родион Газманов решил бросить себе вызов. Артист признавался, что ему тяжело дается образ Владимира Преснякова, но на финале он решил рискнуть — и не прогадал. Музыкант спел песню «Стюардесса по имени Жанна».

Из жюри выступление оценил лишь Алексей Чумаков. А вот Юрий Стоянов заявил, что номер получился не веселый, и ему «не хватило Володиной безбашенности».

Юлия Савичева в образе Людмилы Зыкиной

Появившись на сцене, Юлия Савичева также решила рискнуть и взять нетипичный для себя образ. Артистка исполнила песню Людмилы Зыкиной «Течет река Волга». Выступление получилось очень нежным и бережным к оригиналу. Вокал тоже удался на славу, что оценили члены жюри.

Алиса Мон в образе Эдит Пиаф

Алиса Мон решила повторить французскую певицу Эдит Пиаф и исполнить со сцены песню «Нет, я ни о чем не сожалею». Но артистка едва ли справилась с номером: выступление ощущалось натужно, а сквозь французский язык слышался четкий акцент.

Жан Милимеров в образе Батырхана Шукенова

Жан Миллимеров перевоплотился в эстрадного певца Батырхана Шукенова и выступил с песней «Нелюбимая». Певцу удалось попасть в настроение оригинала. Номер оказался драматичным еще и потому, что артист Шукенов участвовал в третьем сезоне проекта «Один в один» и умер перед финалом шоу.

Надежда Ангарская в образе Монсеррат Кабалье

Следующей на сцену вышла Надежда Ангарская. Артистка исполнила песню «O mio babbino caro» в образе Монсеррат Кабалье. Гримерам точно воссоздать испанскую певицу, а Надежда впервые в карьере попробовала исполнить оперу. Марина Мещерякова похвалила Ангарскую за смелость, а Басков заявил, что номер действительно получился один в один.

Нодар Ревия в образе Филиппа Киркорова

Нодар Ревия решил «подмигнуть» появившемуся в членах жюри Филиппу Киркорову и исполнить его песню «Единственная моя». «Оригинал» номер оценил, хотя выступление получилось скорее шутливое и с нотками пародии, а не серьезное повторение Бедросовича на сцене.

Мария Зайцева в образе Шер и Рамазотта

Мария Зайцева решила воплотить на сцене сразу два образа: певицы Шер и артиста Эроса Рамазотти. Номер вышел очень сложным в техническом плане: на экранах транслировался один образ, а на сцене выступал второй. Выступление вышло впечатляющее, однако Филипп Киркоров отметил, что повторить Шер вряд ли у кого-нибудь получится.

Арсений Бородин в образе Николая Носкова

Бородин выбрал непростую песню и образ. Артист спел «Снег» Николая Носкова. Выступление получилось практически идеальным с технической точки зрения: и вокал, и внешний вид артиста, остался на высоте.

Валерия Ланская в образе Анжелики Варум

Валерия Ланская решила в финале обратиться номером к Юрию Стоянову: исполнила на сцене песню Анжелики Варум «Городок». Ностальгический номер повлиял даже на Филиппа Киркорова, и артист пустился в воспоминания 40-летней давности.

Вячеслав Макаров в образе Майкла Джексона

Последним вышел Вячеслав Макаров в образе Майкла Джексона. В отличие от популярных композиций, артист решил исполнить одну из серьезных песен артиста «Earth song». Образ получился убедительным, а вокал впечатлил зрителей и членов жюри.

Кто победил в финале «Один в один»

После того, как все артисты выступили, судьи начали раздавать свои оценки. И тут выяснилось, что члены жюри решили ставить лишь три высших оценки — из-за этого у многих артистов, которые находились не на первых позициях, пропал шанс взлететь вверх и обогнать конкурентов. Поэтому победителем стала Мария Зацйева, которая и до этого находилась на первой строчке в турнирной таблице. В итоге финальные баллы участников выглядят так:

  • Мария Зайцева — 361 баллов
  • Вячеслав Макаров — 330 баллов
  • Алиса Мон — 310 балл
  • Жан Милимеров — 303 баллов
  • Нодар Ревия — 291 баллов
  • Арсений Бородин — 291 балла
  • Надежда Ангарская — 265 баллов
  • Валерия Ланская — 248 балла
  • Юлия Савичева — 239 баллов
  • Родион Газманов — 206 баллов