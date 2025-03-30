Долгожданные сертификаты: кто получает квартиры от государства в первую очередь

Аналогичные процессы происходят не только в Калининградской области, но и в других регионах России. В результате программ государственной поддержки в различных субъектах РФ ежегодно предоставляются жилые помещения на сумму от 1,5 до 25 млн рублей за единицу, что вызывает общественную дискуссию о принципах распределения ресурсов.