Долгожданные сертификаты: кто получает квартиры от государства в первую очередь

В распоряжении редакции ВФокусе Mail оказались документы, содержащие списки граждан, получивших жилищные сертификаты в Калининградской области за последние несколько лет. Анализ представленных данных позволяет отследить изменения в структуре распределения жилья, в том числе с точки зрения национального состава получателей.
Согласно сведениям, в 2018 — 2019 годах доля получателей, не относящихся к коренному населению, составляла не более 10%. Однако в последние годы эта цифра выросла до 40−50%. Таким образом, почти половина новых владельцев жилья — это граждане, прибывшие в регион в последние годы.
Особое внимание привлекают строки в списках, отмеченные оранжевым цветом. За условными обозначениями и номерами зачастую скрываются семьи, место которых в очереди было изменено, что вызывает вопросы относительно прозрачности распределения жилья.
Аналогичные процессы происходят не только в Калининградской области, но и в других регионах России. В результате программ государственной поддержки в различных субъектах РФ ежегодно предоставляются жилые помещения на сумму от 1,5 до 25 млн рублей за единицу, что вызывает общественную дискуссию о принципах распределения ресурсов.
Рейды по жилищным сертификатам
Случаи с мошенничеством при выдаче жилищных сертификатов вскрываются по всей стране. Такие документы массово выдавались иностранцам на Дальнем Востоке. Дошло всё до того, что мэрия города Хабаровска стала угрожать судом СМИ, которые сообщают о выдаче квартир людям, которые совсем недавно получили российское гражданство.
Среди получателей жилья оказались недавние мигранты: из 792 семей около 20% были выходцами из Средней Азии и Закавказья, хотя доля коренных народов в городе превышает 95%.
Так, после полученных сигналов о нарушениях при выдаче жилищных сертификатов, следственными органами СК России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области по данному факту организована процессуальная проверка.
Глава ЛДПР также выступил с инициативой о запрете выдачи жилищных сертификатов гражданам России, которые лишь недавно переехали на территорию РФ:
«Мигранты продолжают паразитировать на наших социальных программах. Получив правдами и неправдами гражданство России, бывшие иностранцы ловко проворачивают “хитрые” схемы и получают в первых рядах государственные жилищные сертификаты. При этом российские семьи десятилетиями ждут квартиру».
«Нужно ввести ограничения на получение государственного жилищного сертификата. Такое право должно быть только у тех, кто не менее 10 лет является гражданином России, за исключением жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей», — заявил Леонид Слуцкий.
Количество регионов, где правоохранители проводят проверки выданных жилищных сертификатов, только растёт. Так, центральный аппарат СК России затребовал доклад о ходе проверки возможных нарушений в Тверской области.
Аналогичные требования Центральный аппарат СК выдвинул СУ СК России по Иркутской области, которым расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) после появления в СМИ материалов, в которых ставится под сомнение обоснованность выдачи жилищных сертификатов семьям уроженцев среднеазиатских стран, до недавнего времени считавшихся мигрантами.
Между тем в Пермском крае прошла масштабная операция МВД по поиску и проверке нелегальных мигрантов на территории региона. При поддержке Росгвардии сотрудники полиции проверили более 4000 предприятий объектов транспорта, торговли, и жилые дома.
По итогу операции «Нелегальный мигрант» были выявлены более 750 нарушений, по которым составлены административные протоколы, и задержаны 2 мигранта, против которых возбуждено уголовное дело о распространении наркотических средств.