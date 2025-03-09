Долгий роман и короткий брак. Как Лариса Голубкина отказывала Миронову

У Ларисы Голубкиной не слишком много ролей в кино — чуть больше двадцати, если считать ещё и фильмы-спектакли. Но ей и столько было не нужно, хватило одной, самой первой, чтобы запомниться и стать любимой зрителями. Ещё во время учебы в ГИТИСе она сыграла Шурочку Азарову — девушку, которая выдавала себя за гусара в комедии Эльдара Рязанова «Гусарская баллада». И эта героиня осталась с нею навсегда.
Как Голубкина Шурочкой стала
Лариса Голубкина родилась 9 марта 1940 года. Актрисой быть не собиралась — отучилась в музыкальном училище, одновременно ходила на подготовительные курсы на биофак… Но всё равно поступила в ГИТИС, на отделение музыкальной комедии. Именно там Рязанов её и нашел.
У него вообще были странные и противоречивые требования к актрисе на роль Шурочки. В своей книге «Грустное лицо комедии» Рязанов писал, что эта роль изначально была очень выигрышной и бенефисной, что многие понимали это и предлагали попробовать «своих жён, своих знакомых и знакомых своих знакомых». Конечно, были и другие претендентки — правда, Людмила Гурченко, знакомая Рязанову по «Карнавальной ночи», с пробами не справилась из-за жизненных проблем, а вот Алиса Фрейндлих почти была утверждена.
И в этот момент на глаза Рязанову попалась молодая третьекурсница театрального института. Голубкина вспоминала, что в других актрисах хорошо была видна женственность — даже в гусарском костюме. «У меня затянулось превращение в женщину… Я тогда была девицей, которая полностью соответствовала образу Шурочки Азаровой», — рассказывала она.
Рязанов в воспоминаниях жаловался, что, утвердив на эту роль студентку, он взвалил на себя тяжёлую ношу — пришлось быть не только режиссёром, но и педагогом. Но он смог преодолеть нетерпение, а она — смогла научиться быть актрисой.
Слава, слава и Миронов
«Гусарская баллада» появилась на экранах страны в 1962 году — и Голубкина моментально стала звездой. В советском смысле звезда — это было то ещё испытание для юной актрисы, ещё даже не получившей диплом. В подъезде её дома на лестнице — с первого на восьмой этаж — стояли желающие получить автограф; молодые девчонки буквально ночевали на пороге её квартиры. Голубкина позже признавалась, что всё это её «очень раздражало». Но и звездной болезни у неё не случилось.
Она спокойно окончила институт, пришла, разумеется, в труппу театра Советской армии — того самого, где в 1941 году была впервые поставлена пьеса Александра Гладкова «Давным-давно», по которой и снял свой фильм Рязанов. Играла на сцене — в том числе и Шурочку. А ещё в её жизни случился Андрей Миронов.
Они познакомились в 1963-м. Миронов тогда только начинал свой творческий путь — он только окончил Щукинское училище, получил первую роль в Театре Сатиры, его пригласили на съемки комедии «Три плюс два», которая и сделала его известным на всю страну… И как раз на съемках он влюбился в актрису Наталью Фатееву — та была старше его на 6 лет, у неё за плечами был неудачный брак с Владимиром Басовым и ребенок. Мать Миронова — актриса Мария Миронова — эти отношения не одобряла, сама Фатеева тоже, видимо, понимала их бесперспективность — и поэтому познакомила Миронова с Голубкиной.
Три раза «нет», один «да»
В целом план Фатеевой, можно сказать, сработал — Миронов понравился Голубкиной, Голубкина понравилась Миронову, он даже предложил ей пожениться. И получил неожиданный отказ: «Я тебя не люблю, ты меня не любишь. Зачем же нам жениться?» Миронов был уверен, что любовь со временем придет, но Голубкиной не нужно было потом. Их жизненные пути на время разошлись.
У Голубкиной был незарегистрированный брак со сценаристом Николаем Щербинским-Арсеньевым, Миронов женился на своей коллеге по театру Екатерине Градовой, но долго эти отношения не продлились. В 1973-м родились две Марии — одна стала Голубкиной, другая — Мироновой; много позже Мария Голубкина в интервью Елене Ханге признала, что Андрей Миронов был её биологическим отцом, хотя в начале семидесятых называли совсем другие фамилии — и Николая Досталя, и Алексея Баталова…
Голубкина вспоминала, что она отказывала Миронову трижды, и лишь на четвертый раз согласилась стать его женой. Они расписались в 1977-м, её дочь он удочерил. Дома они об актерской профессии не говорили — в интервью aif.ru Голубкина признавалась, что она делала это сознательно, чтобы не поднимать тему конкуренции.
«В такой актёрской паре кто-то должен заткнуться. В данном случае это должна была сделать я. Выйти за него замуж было сознательным решением», — рассказывала она.
Они прожили вместе десять лет — до тех самых роковых гастролей Театра Сатиры в Риге, когда Миронову стало плохо прямо на сцене, во время очередного выхода в роли Фигаро в легендарном спектакле. После его смерти Голубкина замуж уже не выходила, да и в кино появлялась от случая к случаю.
«Знаете, как я сама себя называю? Факир на час. Но при этом я неуязвима. Мне могут говорить: “Ты красивая, ты некрасивая” — не реагирую на это», — говорила актриса во время одной из многочисленных встреч со поклонниками.
В октябре 2024-го у Ларисы Голубкиной диагностировали редкую болезнь Вальденстрема — неизлечимое злокачественное заболевание системы крови. Её дочь рассказала, что здоровье актрисы начало ухудшаться около пяти лет назад; сейчас она почти не встает, ей оказывают паллиативную помощь.