Долгий роман и короткий брак. Как Лариса Голубкина отказывала Миронову

Они познакомились в 1963-м. Миронов тогда только начинал свой творческий путь — он только окончил Щукинское училище, получил первую роль в Театре Сатиры, его пригласили на съемки комедии «Три плюс два», которая и сделала его известным на всю страну… И как раз на съемках он влюбился в актрису Наталью Фатееву — та была старше его на 6 лет, у неё за плечами был неудачный брак с Владимиром Басовым и ребенок. Мать Миронова — актриса Мария Миронова — эти отношения не одобряла, сама Фатеева тоже, видимо, понимала их бесперспективность — и поэтому познакомила Миронова с Голубкиной.